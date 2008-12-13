راهکارهای 5 گانه برای حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای، پنج راهکار برای پایان دادن به فاجعه انسانی غزه و اشغال فلسطین ارائه داد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی همنوا با مردم بیدار کشورمان جنایات ددمنشانه اسرائیل غاصب در بیت المقدس به ویژه در نوار غزه را محکوم می کند و کشورهای دنیا را برای پایان دادن به این فاجعه بشری و اشغال فلسطین فرا می خواند.

حزب توسعه و عدالت در این بیانیه خواستار فشار موثر دولتهای اسلامی و سایر کشورها بر شورای امنیت سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی در انجام وظایف و مسئولیتها در دفاع از مردم مظلوم غزه شده است .

این حزب همچنین بر ضرورت رایزنی و تشکیل نشستهای فوق العاده بین دولتها مجالس و نهادهای دینی، سیاسی و فرهنگی جهان اسلام برای اتخاذ راهکارهای موثر در حمایت از ستمدیدگان غزه تاکید کرد ه و خواستار تداوم اعتراضهای مردمی با تمرکز نخبگان و تشکلهای سیاسی فرهنگی برای محکومیت جهانی صهیونیستها شده است .

در بخش دیگری از بیانیه، استفاده از ابزارهایی مانند تحریم کالاهای صهیونیستی و حامیان آن در بین مسلمانان اقصی نقاط جهان درخواست شده است .

حزب عدالت و توسعه ایران اسلامی همچنین بر جمع آوری و ارسال کمکهای امدادی و اقتصادی مناسب برای محاصره شدگان غزه با کمک سازمانهای مسئول مانند صلیب سرخ جهانی تاکید کرده است.