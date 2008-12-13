به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد در فرهنگسرای بهمن نمایش "سیاهبازی" داود داداشی ساعت 19، در فرهنگسرای دختران "نقالی" محسن میرزاعلی ساعت 18 و در فرهنگسرای مدرسه "خیمهشببازی" حسین ربیعی ساعت 10 روی صحنه میرود.
علاقمندان میتوانند این نمایشها را از 19 تا 28 آذرماه تماشا کنند. ورود برای عموم آزاد و رایگان است. اجرای این نمایشها از دیگر برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جشنواره تهران شهر سرور، شهر امید در فاصله بین عید قربان و غدیر است.
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