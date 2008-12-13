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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

شور حج/331

حرکت حجاج ایرانی مدینه بعد آغاز شد

حرکت حجاج ایرانی مدینه بعد آغاز شد

5 هزار و 500 نفر از حجاج ایرانی مدینه بعد که اعمال مناسک حج خود را در مکه مکرمه به پایان رسانده اند روز جمعه وارد مدینه منوره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ستاد مدینه منوره اعلام کرد: نخستین گروه از زائران مدینه دوم برای زیارت حرم نبوی و ائمه بقیع در محل های اقامت خود در این شهر مستقر شدند.

بر این اساس، قرار است امروز شنبه نیز 4 هزار و 111 نفر حاجی ایرانی از مکه مکرمه عازم مدینه منوره شوند.

بدین ترتیب حرکت بیش از 52 هزار نفر از حجاج ایرانی بیت الله الحرام به سمت بارگاه شریف نبوی آغاز شده و این امر تا 4 دی ماه ادامه می یابد.

بنا بر اعلام ستاد مدینه منوره، از تاریخ 5 دی ماه حرکت حجاج ایرانی از مدینه به طرف ایران آغاز می شود و آخرین گروه زائران روز 11 دی مدینه را به سمت ایران ترک خواهند کرد.

بیش از 104 هزار حجاج ایرانی در مناسک حج تمتع سال جاری شرکت کردند.

 

کد مطلب 799838

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