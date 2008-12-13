220 هزار شرکت غرب استان تهران از فنی و حرفه ای تقاضای آموزش کردند

امیرسعید مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سامانه LMS برای اولین بار در کشور در غرب استان تهران راه اندازی شده است و طی یک هفته اجرای آزمایشی این سامانه، شرکتها و صنایع استقبال خوبی از آن کردند.

وی افزود: در بخش صنایع ابتکاری حوزه معاونت فنی آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران برای اولین بار در کشور سیستم LMS در این منطقه راه اندازی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به دلیل پراکنده و گسترده بودن ادارات در این منطقه، اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران نمی توانست با تمامی آنها ارتباط برقرار کند، بنابراین این سیستم با قابلیت نیازسنجی آموزشی از صنایع راه اندازی شد.

مصباح بیان داشت: با راه اندازی این سیستم دسترسی ما به تک تک صنایع برای شناسایی نیازهای آموزشی آنها سریعتر و آسانتر شده است.

وی یادآور شد: در ابتدای آغاز به کار این سامانه هزار و پنج رشته آموزشی با سرفصلهای مشخص تدوین شد که از طریق این سامانه در سایت مشخص شده است.

این مسئول اعلام کرد: در این راستا برای 220 هزار صنف در ارتباط با مرکز کد و رمز عبور ارسال شد و از آنها خواسته شد با وارد کردن کد و رمز عبور وارد سایت شده و نیازهای خود را ذکر کنند.

مصباح متذکر شد: طی مدت سه روز که به صنایع فرصت داده شد، 40 مورد نیازهای آموزشی از طرف صنایع در سامانه ذخیره شد که این آمار میزان استقبال صنایع را نشان داد.

معاون فنی آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران افزود: این مدل از طرف اداره کل غرب استان تهران به سازمان فنی و حرفه ای کشور ارسال شد تا با بررسی تمامی جوانب در دیگر استانهای کشور به صورت پایلوت اجرا شود، در واقع این سیستم یا سامانه نیازهای آموزشی صنایع را شناسایی و نوع رشته ها را مشخص همچنین موسسات آموزشی با قابلیت مجری گری را تعیین می کند.