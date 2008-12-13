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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

شور حج/334

رئیس سازمان حج و زیارت از فرودگاه جده بازدید کرد

رئیس سازمان حج و زیارت از فرودگاه جده بازدید کرد

رئیس سازمان حج و زیارت جمعه شب و همزمان با پرواز اولین کاروان زائران ایرانی به مقصد بندرعباس از فرودگاه جده بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خاکسار قهرودی که از سوی دکتر طلال قطب رئیس موسسه مطوفی حجاج ایرانی همراهی می شد، در این بازدید برای بهبود وضعیت بهداشت و نظافت محل استقرار زائران ایرانی در محوطه فرودگاه جده دستوراتی داد.

در این بازدید مقرر گردید در صورت امکان محوطه مخصوص زائران ایرانی در فرودگاه جده گسترش یابد و زیراندازهای آن نیز تعویض گردد.

خاکساری قهرودی همچنین به نیروهای مسئول در فرودگاه تاکید کرد که در زمینه پذیرایی از زائران ایران بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده عمل نمایند.

اولین پرواز برگشت زائران ایرانی ساعت 50 دقیقه بامداد شنبه 23 آذر ماه جده را به مقصد فرودگاه بندرعباس ترک کرد.

پروازهای زائران ایرانی از فرودگاه جده تا روز جمعه، 6 دی ماه ادامه دارد و از روز جمعه 29 آذر ماه پروازهای بازگشت از فرودگاه مدینه منوره نیز آغاز می گردد.

 

کد مطلب 799843

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