سیاست های اقتصادی دولت در بین مدیران کرجی تبیین می شود

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از هزار و 200 نفر از مدیران، معاونان و مسئولان ادارات و همچنین روسای حوزه بسیج، ائمه جماعات، اعضای شوراهای شهر و روستا در جلسه تبیین سیاست های اقتصادی دولت شرکت خواهند کرد.

وی از تمام کسانی که به این نشست دعوت شده اند، خواست تا مباحث مطرح شده در خصوص سیاست های اقتصادی دولت را مطالعه کرده تا بتوانند اطلاعات صحیح اقتصادی را در زمینه حوزه مدیریت و فعالیت خود که با ابهاماتی مواجه می شوند، دریافت کنند و جواب سئوالات خود را بگیرند.

این مسئول ادامه داد: در این جلسه مشاور اقتصادی رئیس جمهور، استاندار و جمعی از کارشناسان مربوطه برای بررسی و تبیین سیاست های اقتصادی دولت در بین مدیران کرجی حاضر می شوند.

وی عنوان کرد: این نشست در پنجم دی ماه امسال از صبح تا عصر برگزار خواهد شد.