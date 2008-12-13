برگزیدگان جشنواره تئاتر "میلاد سبز" مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران این جشنواره متشکل از هادی قمیشی، مهدی مکاری و بهزاد صدیقی برگزیدگان را به این شرح اعلام کردند:

در بخش طراحی بروشور با اهدای لوح تقدیر به محمد خراسانی زاده طراح بروشور "راه طوفانی رستم پسر زال" از ناحیه قدس، جایزه بهترین طراحی بروشور به فاطمه مرادی طراح بروشور "نمایش یاران بی‌نشان" از ناحیه شهید بهشتی اهدا شد.

در بخش موسیقی، لوح تقدیر به مینا سمایی آهنگساز نمایش "سیمرغ" از ناحیه دانش آموزی ، فرشید سبک کار آهنگساز نمایش "داستان یک سرباز" از ناحیه مقداد، جعفر دینی‌پور، زهرا ذاکری و مهیار نهایتی تعلق گرفت و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه به صابر جعفری آهنگساز نمایش "راه طوفانی رستم پسر زال" از ناحیه قدس اهدا شد.

در بخش طراحی لباس لوح تقدیر به حامد خزایی طراح لباس نمایش "یوسف آهنگر" از ناحیه مالک اشتر و سارا وثیق پور نمایش "پرواز عشق" از ناحیه شهید بهشتی و معصومه حسین زاده نمایش "تا یک دلی" از ناحیه ابوذر اهدا شد. در این بخش تندیس، دیپلم افتخار و جایزه جشنواره به نرگس میرشمسی نمایش سیمرغ از ناحیه دانش آموزی رسید.

در بخش طراحی صحنه: لوح تقدیربه حامد بی آزار برای "داستان یک سرباز" از ناحیه مقداد، مهدی فناییان برای "یاور در کمینگاه" از ناحیه اسلامشهر و حامد جمالیان برای "یک شب مهتاب" از ناحیه ادارات و سعید یعقوبی برای "تا یک دلی" از ناحیه دانش آموزی رسید و تندیس دیپلم افتخار و جایزه جشنواره، به محمد شکرزاده برای "جنگ بازی" از ناحیه اسلامشهر اهدا شد.

در بخش بازیگری زن، لوح تقدیربه زهره ابراهیمی برای "شمیم بهشت" از ناحیه ری، ملیکا جباری برای "پرواز عشق" از ناحیه شهید بهشتی، معصومه خوشرنگ برای "پرواز عشق" از ناحیه شهید بهشتی و فاطمه علیاری برای "فصل صبوری" از ناحیه قدس اهدا شد.

در این بخش رتبه سوم به طور مشترک به سمانه سلیمانی بایگر"یاران بی نشان" از ناحیه شهید بهشتی و مونا احمدی پور بازیگر "قربت غریب" از ناحیه ابوذر و هنگامه محرابی بازیگر "سیمرغ" از ناحیه دانش‌ آموزی رتبه دوم را از آن خود کرد. در این بخش رتبه اول نیز به مریم مرادیان بازیگر "سیمرغ" از ناحیه دانش‌آموزی رسید.

در بخش بازیگر خردسال نیز لوح تقدیر به مائده هاشمی بازیگر "یاران بی نشان"، مرسا حسین زاده بازیگر "منطقه صفر" ناحیه مقداد و ملیکا قره بازیگر"منطقه صفر" ناحیه مقداد رسید و تندیس دیپلم افتخار جایزه جشنواره به ملیکا فهیم نیا بازیگر "یاران بی نشان" از ناحیه شهید بهشتی اهدا شد.

در بخش بازیگر مرد لوح تقدیر به مسعود یاوند عباسی بازیگر "همراه" از ناحیه ادارات، رضا شیرازی بازیگر "یوسف آهنگر" از ناحیه مالک اشتر، سیامک نوروزی بازیگر "جنگ بازی" از ناحیه اسلامشهر، عماد حق یاعلی بازیگر "یک شب مهتاب" از ناحیه ادارات، افشین نراقی بازیگر "شمیم بهشت" از ناحیه ری و محمدجواد عدلی بازیگر "پرواز عشق" از ناحیه بهشتی اهدا شد.

در این بخش رتبه سوم بازیگری به طور مشترک به احمد منجی بازیگر"نمایش دو حکایت از چندین حکایت رحمان" از ناحیه ری ، جابر صباغی بازیگر"سرباز" از ناحیه مالک اشتر و مهدی فناییان بازیگر "یاوردرکمینگاه" ازناحیه اسلامشهر رسید.

سجاد وطن‌دوست بازیگر "راه طوفانی رستم پسر زال" از ناحیه قدس و حامد بی‌آزار بازیگر "داستان یک سرباز" از ناحیه مقداد نیز رتبه دوم بازیگری مرد جشنواره را از آن خود کردند. رتبه اول این بخش هم به نوحید میر یونسی بازیگر"معرکه عشق" از ناحیه مقداد اهدا شد.

در بخش کارگردانی لوح تقدیر به سیدعلیرضا طاهری برای "راه طوفانی رستم پسر زال" از ناحیه قدس، محمد شکرزاده برای "جنگ بازی" ناحیه اسلامشهر، محمد علایی برای "دو حکایت از چندین حکایت رحمان" از ناحیه ری، هانیه عابدینی برای "شهید یعنی..." از ناحیه مالک اشتر، رضا شرفی برای "سرباز" و مهدی فناییان برتی "یاور در کمینگاه" از ناحیه اسلامشهر اهدا شد.

در این بخش رتبه سوم به نرگس میر شمسی برای "سیمرغ" از ناحیه دانش آموزی و رتبه دوم به نوحید میریونسی برای "معرکه عشق" از ناحیه مقداد رسید. رتبه اول این بخش نیز به حامد بی آزار برای "داستان یک سرباز" از ناحیه مقداد اهدا شد.

در نمایشنامه‌نویسی لوح تقدیر به مهدی فناییان برای "یاور در کمینگاه"، محمدجواد لاتخافی برای "یک شب مهتاب"، سیدعلیرضا طاهری برای "راه طوفانی رستم پسر زال"، حامد خزایی برای "یوسف آهنگر"، محمد خداوردی برای "جنگ بازی"، نیره کرمی برای "قربت غریب"، رسول نقوی برای "معرکه عشق"، حامد بی‌آزار برای "داستان یک سرباز" و ‌امیر کربلایی‌زاده برای "سرباز" اهدا شد.

در این بخش تندیس، دیپلم افتخار و جایزه جشنواره به مهناز مهدیزاده برای "نقطه صفر" از ناحیه مقداد اهدا شد. این جشنواره به همت سپاه محمد رسول الله تهران برگ در تالار محراب برگزار شد.