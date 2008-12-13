ارائه اموزش باید با کیفیت مطلوبتری در دستگاههای آموزشی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، حبیب الله دهمرده عصر امروز در ششمین جلسه شورای آموزش استان کرمان در سال جاری که در سالن کنفرانس استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین سرمایه های هر کشور نیروی انسانی متخصص است و در همین راستا باید بر سرمایه گذاری در علم اندوزی و دانایی محوری تاکید بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: باید با استفاده از همه پتانسیل ها و پشتکار در مدیریت زمینه لازم برای شکوفایی استعداد ها را فراهم کنیم.

دهمرده با اشاره بر لزوم پایبندی مسئولان بر قولها و تعهدات خود افزود: انسانها باید به قول خود پایبند باشند و از دادن قولهایی که زمینه اجرای آنها مهیا نیست پرهیز کند.

استاندار کرمان با اشاره به لزوم تامین نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: اشتغال فرزندان شاهد باید در اولویت برنامه های استخدامی سازمانها و ادارت قرار گیرد.

رئیس آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 81درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش استان کرمان عملی شده است.

احمد فتحی گفت: در ارزیابی شوراهای آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان رتبه اول استان کرمان را کسب کرده است.

وی افزود: در سال 86 شوراهای آموزش و پرورش در استان 306جلسه برگزار کرده اند که نسبت به سال گذشته 8درصد رشد یافته است در حلیکه با وضعیت مطلوب هنوز 18درصد فاصله وجود دارد.