حداکثر بار مجاز همراه زائر در هواپیما 5 کیلوگرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیران اعلام کرد: حرکت پروازها به ایران از فرودگاه جده از دیروز آغاز شده است و تا پایان امشب 17 پرواز که شامل 5 هزار و 800 زائر است فرودگاه جده را ترک خواهند کرد.

مسئول پیگیری امور زائران ایرانی در فرودگاه جده وجود تاخیر در پروازها را رد نکرد و اصلی ترین دلیل آن را تراکم زیاد تعداد پرواز فرودگاه جده و امکانات محدود این فرودگاه خواند.

وی برای اینکه در فرودگاه جده حاجیان ایرانی دچار مشکل نشوند و به راحتی بتوانند به شهر محل اقامتشان پرواز کنند از آنها خواست به توصیه های ارائه شده از سوی مدیران کاروانها در خصوص بار توجه کامل داشته باشند.

حسین شیران ابراز داشت: به دلیل وجود گالنهای ده لیتری آب زمزم در بار مسافران پرواز جده به سمت هرمزگان این پرواز یک ساعت تاخیر داشت .

وی حداکثر میزان مجاز بسته های آب زمزم را بطریهای 4 لیتری و به صورت وکیوم شده اعلام کرد.