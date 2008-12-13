  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

شور حج/333

حداکثر بار مجاز همراه زائر در هواپیما 5 کیلوگرم است

حداکثر بار مجاز همراه زائر در هواپیما 5 کیلوگرم است

مسئول پیگیری امور زائران ایرانی در فرودگاه جده ضمن بیان این مطلب که وزن مجاز ساک دستی همراه مسافر حداکثر 5 کیلوگرم است به زائران هشدار داد : مسئولان فرودگاه جده به بیشتر از این میزان بار اجازه ورود به داخل هواپیما نمی دهند و ساک باید به بخش بار منتقل شود و اگر زائر از سهمیه دو ساک خود برای پرواز استفاده کرده باشد برای انتقال به بخش بار مبلغ 200 ریال سعودی جریمه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیران اعلام کرد: حرکت پروازها به ایران از فرودگاه جده از دیروز آغاز شده است و تا پایان امشب 17 پرواز که شامل 5 هزار و 800 زائر است فرودگاه جده را ترک خواهند کرد.

مسئول پیگیری امور زائران ایرانی در فرودگاه جده وجود تاخیر در پروازها را رد نکرد و اصلی ترین دلیل آن را تراکم زیاد تعداد پرواز فرودگاه جده و امکانات محدود این فرودگاه خواند.

وی برای اینکه در فرودگاه جده حاجیان ایرانی دچار مشکل نشوند و به راحتی بتوانند به شهر محل اقامتشان پرواز کنند از آنها خواست به توصیه های ارائه شده از سوی مدیران کاروانها در خصوص بار توجه کامل داشته باشند.

حسین شیران ابراز داشت: به دلیل وجود گالنهای ده لیتری آب زمزم در بار مسافران پرواز جده به سمت هرمزگان این پرواز یک ساعت تاخیر داشت .

وی حداکثر میزان مجاز بسته های آب زمزم را بطریهای 4 لیتری و به صورت وکیوم شده اعلام کرد.

کد مطلب 799853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها