ایجاد سه شهرک صنعتی در شهریار ضروری است

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار با وجود سه بخش ملارد، مرکزی و شهرقدس و 10 شهر فاقد زیر ساختهای لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

وی افزود: باید متناسب با رشد روز افزون جمعیت در این شهرستان امکانات در بخشهای مختلف به خصوص در بخش صنعت و ایجاد شهرکهای صنعتی افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری به شهرستان شهریار باید شهرکهای صنعتی در این شهرستان ایجاد و راه اندازی شود تا علاوه بر افزایش و ارتقا بخش صنعت، اشتغال پایدار در این شهرستان به وجود آورد.

گروسی بیان داشت: شهرستان شهریار با وجود هشت هزار واحد صنعتی و کارگری، نیازمند سامان دهی و ایجاد شهرکهای صنعتی در بخش ملارد، قدس و مرکزی است که در این راستا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سفری به شهرستان شهریار از واحدهای صنعتی این شهرستان بازدید کردند تا با مشکلات از نزدیک آشنا شوند.

وی ادامه داد: من به نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در مجلس از وزارت صنایع و معادن خواستارم تا با توجه به نرخ 14 درصدی بیکاری در این شهرستان، حداقل سه شهرک صنعتی در این شهرستان ایجاد و راه اندازی شود.