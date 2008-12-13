تدبر در آیات و عمل به قرآن دو ویژگی ادب حق تلاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدی ری شهری با استناد به روایتی از امام صادق(ع) گفت: اگر قاری تلاوتش با ادب حق تلاوت همراه باشد نشانه ایمان به این کتاب است، ایمان به قرآن اقتضا می کند که خواندن آن با ادب حق تلاوت همراه باشد.

وی افزود: فلسفه نزول قرآن تدبر در آیات الهی و پیاده کردن آن در زندگی است که بدین وسیله انواع برکات الهی فرد و جامعه فرا خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه بالاترین مراحل حق تلاوت مربوط به پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) است ، تصریح کرد: حافظ و قاری قرآن باید تلاش کند در زندگی شخصی و اجتماعی خود به آیات الهی عمل کند و با تدبر در قرآن از برکات کتاب الهی به این قله نزدیک شود.

بنابراین گزارش، 30 قاری ممتاز کشور در قالب دو گروه 15 نفری برای اجرای برنامه امسال به حج مشرف شده اند. این گروه شامل یک حافظ کل قرآن، گروه 5 نفری تواشیح، 4 نفر قاری پیشکسوت و بین المللی، 19 قاری ممتاز از استان های کشور و یک سرپرست است. 23 نفر از این افراد، نخستین بار است که به حج تمتع مشرف شده اند.