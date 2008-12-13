اهتمام شهرداری تهران به پژوهش الگوی مدیران شود / بر زمین ماندن پژوهش ها مصیبت است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز در دومین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری که در سالن همایش‌های پارک گفتگوی تمدنها برگزار شد سخن می گفت ، اظهار داشت: حرکتی که شهرداری تهران آغاز کرده ، حرکت بسیار خوبی است چرا که باید در اداره کشور از همه مدیران با تجربه و پژوهشگران به خوبی استفاده شود .

وی ادامه داد : این نمونه ای که شهرداری تهران ارائه می دهد یعنی استفاده از مدیران لایق، باید برای دیگران هم الهام بخش باشد. این حرکتی که انجام شده حرکت درست و منطبق با آرمانهای اصیل انقلاب، قرآن و اسلام است و جزو اولویت ها محسوب می شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ما برای آینده کشور به دانش نیازمندیم که سند چشم انداز نیز بر همین امر تاکید کرده است و این موضوع در سیاست های برنامه پنجم نیز مورد تاکید قرار گرفته است .

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه ، بودجه پژوهش شش برابر شده اظهار امیدواری کرد که این امر توسط مسئولان اجرایی اجرا شود چرا که محقق شدن آن باعث اوج گرفتن نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر دانش ، تحقیقات و پژوهش در جهان خواهد شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آینده کشور بر روی دانش محوری قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در حال حاضر کمتر از نیم درصد بودجه کشور صرف کارهای پژوهشی می شود که در برنامه پنجم این میزان به 3 درصد افزایش یافته وامیدواریم پس از ابلاغ این برنامه از سوی رهبر معظم انقلاب عملی شود.

وی افزود: در برنامه پنجم همچنین پیش بینی شده است که 20 درصد فارغ التحصیلان کارشناسی باید در مقاطع بالاتر به ادامه تحصیل بپردازند و نکته بعد تاکید بر خلق اخترعات و کسب مقام اول بین کشورهای همسایه خودمان است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم همچنین تاکید شده است که در نشریات مرتبط دنیا باید بتوانیم با شیب تندتری حرکت کنیم و در این نشریات حضور گسترده داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر برنامه پنجم عملی شود که شاخصه های آن تولید دانش است وضعیت مان در جهان بالا خواهد رفت. چرا که اگر رشد اقتصادی 8 درصد اعلام شده 2 درصد آن باید از طریق بهره وری محقق شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن تقدیر و تشکر از شهرداری تهران به خاطر اختصاص بودجه برای امر پژوهش و برگزاری این جشنواره گفت: این کاری که شهرداری تهران کرده است کار بسیار خوب و بدیع و نویی است . شهرداری ای که معمولا کارش رسیدگی به کارهای عقب افتاده و امور مردم است ، امروز بودجه اختصاصی برای کارهای نو از جنس پژوهش در نظر گرفته است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بنده به عنوان کسی که با کارهای دانشگاهی سروکار زیاد دارم ، یکی از افسوس هایم این است که کارهای پژوهشی بر روی زمین باقی می ماند . برخی خاک می خورند و برخی هم برای اجرا به خارج از کشور می روند. این یک مصیبت است که باید علاج شود.

وی در ادامه به پارک های علمی و فناوری اشاره کرد و گفت: پارک های علمی و رشد که در دنیا خوب جواب داده در کشور ما در ابتدای راه است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنان خود از دانشگاهیان و دستگاههای دیگر خواست تا همچون شهرداری تهران به امر پژوهش اهتمام ورزند و بودجه ای را به این امر اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران به ارائه توضیحات کوتاه درباره امر پژوهش و توجه شهرداری تهران به این امر پرداخت.