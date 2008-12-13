وحدت حوزه و دانشگاه شعار اصلی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامعلی حدادعادل بعد از ظهر امروز در مراسم سیصدمین سالگرد دانشگاه اصفهان افزود: ‌وحدت حوزه و دانشگاه یکی از شعارهای دائمی در انقلاب اسلامی است و این وحدت را باید از جنبه های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی مهم تلقی کرد.

حدادعادل تصریح کرد: یکی از اثرات مثبت وحدت حوزه و دانشگاه این است که ایرانیان همواره احساس هویت می کنند و به این نکته پی برده که ایران در شناخت پیشینه و استمرار علم و حکمت تاریخیطولانی دارد.

حدادعادل تصریح کرد: وحدت حوزه و دانشگاه از لحاظ سیاسی درست مقابل سکولاریسم است زیرا سکولارها اعتقاد دارد مسائل دینی برای انجام کارهای شخصی است و نه زندگی اجتماعی و آن چیزی است که در اروپا انجام شده است.

حدادعادل یادآور شد: انقلاب اسلامی بر اساس تعالیم اسلام، حوزه مقابل اندیشه سکولارها است و امام خمینی (ره) نیز همین وحدت را پیشنهاد کرده اند که هر دوی این دو نهاد دست هم داده و کشور را اداره نمایند زیرا هر گاه با هم باشند دین و دولت ما قدرت خواهد گرفت و اگر مقابل هم باشند این ثبات از بین می رود.

حدادعادل ادامه داد: این اقدام نمادین دانشگاه اصفهان فراتر از ظاهر باطنی آن است و ما با انقلاب اسلامی قصد داریم با مدد خداوند به سوی تمدن اسلامی حرکت کنیم.

رئیس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد این وحدت را باید از جنبه های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی مهم دانست.

حدادعادل تصریح کرد: اثر وحدت حوزه و دانشگاه این است که ایرانیان همواره احساس هویت خواهند کرد و شناخت این پیشینه و استمرار علم و حکمت در ایران است.

وی با اشاره به اینکه در آخر دوره صفویه مدرسه چهارباغ تاسیس شد، افزود:‌ اکنون دانشگاه بزرگ اصفهان اتصال دانشگاه به تحصیلات حوزوی را مرتبط کرده است و این پیام را به همراه دارد که ما ملتی نیستیم که علم و دانش به تقلید اروپاییها شروع کرده و ملتی هستیم که هیچ گاه از علم و دانش دور نبوده ایم.

حدادعادل تصریح کرد: رسیدن به تمدن اسلامی محتاج فرهنگ و علم و دانش است و اینکه مقام معظم رهبری ما را به جنبش نرم افزاری دعوت می کنند برای رسیدن به این تمدن اسلامی است.

حدادعادل همچنین یادآور شد: تاریخ و واقعیت دانشگاه در ایران قدمتی به اندازه تاریخ ایران دارد که همواره مردم ایران طالب علم بوده و نمونه آن قبل از اسلام دانشگاه "جندی شاپور" در دوره ساسانی بود و ژس از اسلام به برکت اسلام نیز در همه جای ایران چشمه های آن شروع به جوشیدن گرفت.

وی بر استمرار این جریان اشاره کرد و گفت: جریان این استمرار سبب شد تا امروز در اصفهان، مدرسه چهارباغ نمونه مناسبی باشد و این مدرسه نه تنها در اصفهان از حیث عظمت شکوه و اصالت معماری نظیر ندارد بلکه در کل ایران کم نظیر است.

رئیس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی پیوند میان ایران و لبنان تجدید شده است.