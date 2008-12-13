نمایشگاه "نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری" در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد عصر امروز نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری خراسان رضوی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح شد.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی در خصوص این نمایشگاه گفت: نمایشگاه به مدت پنج روز و به منظور معرفی اختراعات و طرح های نوآورانه افراد حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی که در جشنواره نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فن آوری ثبت نام کرده اند دایر خواهد بود.

ابوالفضل بشرویی برقراری ارتباط نزدیک تر میان مخترعان و دستگاه های اجرایی، فراهم آوردن فضایی برای شکوفایی نوآوران، کاهش فاصله تجاری سازی پژوهش و ایده، ایجاد نظامی هماهنگ و تبدیل فرآیند پژوهش به حرکتی نوآورانه را از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فن آوری عنوان کرد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی به وسعت چهار هزار و 600 متر مربع در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برای ارائه توانمندی های نوآوران، پژوهشگران و فناوران برگزار می شود.

بشرویی ادامه داد: طرحهای نوآورانه و اختراعات مبتکران شرکت کننده در نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فن آورن در قالب سه کمیته مربوط به نوآوری و سه کمیته مربوط به طرح های دستگاه های اجرایی در حوزه شکوفایی به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به بازار پژوهش که در این نمایشگاه برقرار می باشد تصریح کرد: این بازار یکی از مهم ترین بخش های نمایشگاه امسال است که زمینه تعامل بیشتر محققان و پژوهشگران با دستگاه های اجرایی را فراهم می کند.

نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 تا 12و عصرها از ساعت 16 تا 21 آماده بازدید عموم است باشد.