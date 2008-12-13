ادارات موظف به ترویج فرهنگ نماز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی عصر شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی نماز اظهار داشت: نماز رکن اصلی دین است و تمام زوایای زندگی بشر را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار می‌دهد و او را به اوج معنویت می‌رساند.

وی عنوان کرد: اقامه نماز صحیح و اول وقت موجب تحول درسطح جامعه می‌شود و مسلما به کارها نیز نظم و انضباط بیشتری می‌بخشد و این وظیفه دینی ما است که با شیوه ها و راهکارهای گوناگون سعی در تغییر رفتار مردم داشته باشیم.

حجت الاسلام حجازی از دستگاههای متولی این امر و همچنین از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها خواستار تبلیغ، اطلاع رسانی و زیبا جلوه دادن این فرضیه الهی شد.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان همچنین با اشاره به نحوه برگزاری مسابقه کتابخوانی نماز با عنوان 110 پرسش پیرامون نماز گفت: سئوالات مسابقه کتابخوانی نماز با هدف ترویج فرهنگ نماز در بین کارکنان ادارات و نهادهای مختلف استان توزیع شد و بیش از دو هزار 816 نفر به این سئوالات پاسخ دادند که 40 نفر به قید قرعه انتخاب شدند.

حجت الاسلام حجاری ترویج فرهنگ نمار در جامعه را از اهداف این مسابقه فرهنگی اعلام کرد و همکاری ادارات و نهادها را برای رسیدن به این امر مفید دانست.