30 درصد جوانان کشور خدمات آموزش عالی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رنجبر شامگاه شنبه در "همایش نقش دانشجو در جنبش های سیاسی اجتماعی ایران از دیروز تا امروز" در سالن اجتماعات خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: بر اساس سند چشم انداز توسعه باید به جایگاه اول علمی در منطقه دست یابیم و تاکنون نیز رشد مقالات علمی از 735 مورد به بیش از هشت هزار مقاله در سال 86 رسیده است.

وی اظهار داشت: عدالت اجتماعی در آموزش عالی برای همگان از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی است که تاکنون بخش زیادی از آن محقق شده است.

رنجبر، روند توسعه مراکز آموزش عالی در سالهای اخیر را چشمگیر دانست و گفت: اگر به برخی زیرساختها و موارد برای توسعه دانشگاه ها توجه نکنیم از کشور ترکیه عقب خواهیم ماند و کشورهای دیگر از ما پیشی می گیرند.



وی درباره دانشگاه گلستان خاطرنشان کرد: تاریخچه این دانشگاه به سالهای قبل بازمی گردد و این دانشگاه در سال 78 مقرر شد این دانشگاه تغییر نام دهد که محقق نشد.

رئیس دانشگاه گلستان عنوان کرد: در سال 84 مصوب شد که این دانشگاه با تفکیک سه دانشگاه علوم، فنی و مهندسی و علوم انسانی فعالیتش را گسترش دارد.

دانشگاه علوم کشاورزی ، منابع طبیعی گرگان حدود دوهزار دانشجو دارد.