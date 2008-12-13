شورای امنیت با اعزام نیروی تازه نفس به سومالی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بان کی مون اخیرا از اعضای شورای امنیت خواست 10 هزار نیروی ویژه که کاملا عملیاتی بوده و قادر به دفاع از خود باشند، به سومالی اعزام کنند که روز شنبه با مخالفت این شورا مواجه شد.

هیچ یک از کشورهای عضو شورای امنیت برای سرپرستی این نیرو اعلام آمادگی نکرد.

به گفته دیپلمات ها، مخالفت شورای امنیت به علت وخیم بودن وضعیت سومالی است که هیچ کس حاضر به رفتن به این کشور نمی شود.

برپایه این گزارش، حدود یکهزار کلاه آبی سازمان ملل در حال حاضر در سومالی حضور دارند.



سومالی در سواحل شرق قاره آفریقا و بر روی خط استوا و قسمت شمالی آن بین خلیج عدن در قسمت شمال و اقیانوس هند در شرق واقع شده است. این کشور به همراه اتیوپی و جیبوتی معمولا به عنوان شاخ آفریقا شناخته می شوند. مرز‌های سومالی در شمال غرب به جیبوتی، در غرب به اتیوپی و در جنوب غرب به کنیا محدود می گردد.

اتیوپی در اوایل سال 2007 تعدادی نیروی نظامی به موگادیشو، پایتخت سومالی اعزام کرده بود تا افراط گرایان این منطقه را متفرق کند.

سومالی به عنوان شرقی ترین کشور آفریقا، در کرانه های غربی اقیانوس هند جای دارد و این کشور بیش از 15 سال است که همواره درگیر جنگ های داخلی بوده و پیش از آن هم تحت حاکمیت انگلیس و ایتالیا بوده و در مدت حیات خود این کشور هرگز روی آرامش به خود ندیده است.