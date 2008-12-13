تفکر امام خمینی(ره) باعث نجات لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد حسین رامشت بعد از ظهر امروز در مراسم سیصدمین سالگرد دانشگاه اصفهان افزود: امروز دانشگاه اصفهان مفتخر است پس از 300 سال دکتری افتخاری علوم سیاسی را به رهبر حزب الله لبنان "سید حسن نصرالله" اعطا کند.

وی ادامه داد: 400 سال پیش موحدی علوی از لبنان به ایران آمد و باعث نجات ایران شد و در عصر حاضر نیز امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی باعث نجات لبنان شد.

رامشت در بخش دیگری از سخنان خود به اساس برگزاری ایده جشن سیصد سالگی دانشگاه اصفهان اشاره کرد و گفت: ایده جشن 300 سالگی دانشگاه اصفهان از دانشگاه فرایبورگ گرفته شده که چندی پیش چهارصد و پنجاهمین سالگرد دانشگاه را جشن گرفتند و آنان نیز معتقد بودند که در 450 سال پیش آموزش مباحث علمی از کلیسا شروع شده است.

وی همچنین به گشایش مدرسه چهارباغ اصفهان اشاره کرد و گفت: شیخ بهایی در 300 سال پیش به یک نظریه پردازی پرداخت و معتقد بود که باید برای توسعه ایران حکمت و دانایی ایجاد شود و این حکمت و دانایی را تنها در مدت 30 سال عملیاتی کرد.

وی تصریح کرد: این دانشمند برجسته با تربیت دهها دانشمند مجموعه ای را به وجود آورد که سرآغاز شکل گرفتن تمدن نبوی شد.

وی یادآور شد: در آن زمان مدرسه چهارباغ نمادی از کریدور علم و فناوری بود که مدرسه چهارباغ نگینی از این کریدور به شمار می رود و اکنون دانشگاه اصفهان وارث آن شده است.

وی خطاب به دانشجویان گفت: باید دانشجویان احیاگر و مدافع این تفکر صدرایی باشیند و چهارچوب و بنیای کارهای خود را بر آن مبنا قرار دهند.