مس با آمادگی بالا در نیم فصل دوم لیگ برتر شرکت خواهد کرد

مظلومی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه برخی از تیمها با مذاکره مستیقم بازیکنان مس کرمان سعی دارند تمرکز بازیکنان مس را به هم بزنند.

وی تصریح کرد: هیچ باشگاهی حق ندارد با بازیکن تیم دیگر به صورت مستقیم وارد مذاکره شود و این خلاف اصول حرفه ای گری فوتبال است.

مظلومی عنوان کرد: مس کرمان از مجموعه ای از بازیکنان آماده و تاثیر گذار برخوردار است و تا پایان فصل جاری هیچ کدام از بازیکنان را به هیچ تیمی منتقل نخواهیم کرد بلکه برای تقویت تیم چند بازیکن نیز به خصوص در خطوط تهاجی تیم جذب خواهند شد که مذاکره با آنها ادامه دارد.

وی افزود: کیش و بندرعباس برای اردوی مس کرمان در نیم فصل مدنظر بودند که تصمیم گرفتیم این اردو را در بندر عباس برگزار کنیم و بازیکنان پس از چند روز استراحت در این اردو حضور خواهند یافت.

مظلومی تاکید کرد: مس قصد انتقال هیچ بازیکنی را ندارد و با انجام اردوهای تدارکاتی با آماده گی بالا در نیم فصل دوم حضور خواهیم یافت.