پاچوکا مکزیک از سد الاهلی مصر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین دیدار از رقابت های جام باشگاه های جهان که عصر امروز در ژاپن برگزار شد، تیم فوتبال پاچوکا مکزیک موفق شد با نتیجه 4 بر 3 برابر الاهلی مصر به پیروزی دست یابد و حریف تیم دیپورتیوو یونیورسیتاریا اکوادور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات شود.

در این مسابقه که در پایان 90 دقیقه قانونی با نتیجه مساوی 2 بر 2 به پایان رسید، کریستین خیمنز(73 و 110)، لوئیس مونتز(47) و دامین آلوارز(98) برای پاچوکا مکزیک گل زدند، ضمن اینکه فائستو پینتو(28- گل به خودی) و آمادو فلاویو(45) گل های الاهلی مصر را به ثمر رساندند.

برنامه ادامه پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان به شرح زیر است:

یکشنبه - 24/9/87

مسابقه شماره 3 : گامبااوزاکا ژاپن - آدلاید یونایتد استرالیا

مرحله نیمه نهایی

چهارشنبه - 27/9/87

مسابقه شماره 4: پاچوکا مکزیک - دیپورتیوو یونیورسیتاریا اکوادور

پنجشنبه - 28/9/87

مسابقه شماره 5: برنده بازی شماره 3 - منچستریونایتد انگلستان

یکشنبه - 1/10/87

دیدار رده بندی

بازنده بازی شماره 4 - بازنده بازی شماره 5

دیدار فینال

برنده بازی شماره 4 - برنده بازی شماره 5