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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس:

پرسپولیس به صدر جدول صعود می کند/ حمایت علی آبادی غیرقابل انکار است

پرسپولیس به صدر جدول صعود می کند/ حمایت علی آبادی غیرقابل انکار است

حسین هدایتی با ابراز خرسندی از پیروزی امروز پرسپولیس برابر پاس همدان گفت: این پیروزی حاصل تلاش بازیکنان و درایت کادر فنی بود که از همه آنها به نحوه شایسته ای تقدیر خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که پس از پیروزی 3 بر صفر امروز تیم فوتبال این باشگاه با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: جا دارد از کلیه بازیکنان ، اعضای کادر فنی و هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که طی هفته های اخیر برای موفقیت این تیم تلاش کرده اند تشکر کنم.

حسین هدایتی با بیان اینکه پاداش ویژه ای برای این پیروزی در نظر گرفته است ادامه داد: پس از پایان تعطیلات سه روزه پاداش ویژه ای را به بازیکنان پرداخت خواهیم کرد تا بتوانند با روحیه ای مضاعف و در بهترین شرایط مسابقات لیگ را ادامه دهند و با کسب نتایج بهتر موجبات خوشحالی هواداران را فراهم کنند.

وی با ابراز امیدواری از رسیدن پرسپولیس به صدر جدول رقابتهای لیگ برتر گفت: قطعا با ادامه این روند پرسپولیس به صدر جدول خواهد رسید و امیدواریم با درایت کادر فنی بتوانیم در نیم فصل دوم با قدرت تر از قبل ظاهر شویم و در پایان فصل نیزعنوان قهرمانی را از آن خود کنیم.

هدایتی با تقدیر از حمایت های محمدعلی آبادی به عنوان رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس گفت: آقای علی آبادی در این فصل بیشترین حمایت را از پرسپولیس داشته اند و چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی تاثیرات مثبتی بر روند رو به جلوی تیم داشته اند که جا دارد از ایشان به خاطر این حمایت ها تقدیر و تشکر کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: پرسپولیس با خاطره ای خوش به تعطیلات نیم فصل رفت و امیدوارم در شروع مجدد مسابقات نیز بتوانیم این روند را ادامه دهیم و زمینه خوشحالی هواداران صبور و فهیم پرسپولیس را فراهم کنیم.

کد مطلب 799877

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