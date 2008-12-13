ورود به عرصه های نوین جامعه بشری تنها از مسیر پژوهش میسر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه ، مجیدغفوری عصر شنبه در جشنواره شکوفایی و نوآوری که با حضور جمعی از مدیران ،صنعتگران وپژوهشگران استان در محل دفترآموزش و پژوهش استانداری برگزارشد، اظهار داشت: ورود به تمام عرصه های نوین در زندگی بشرامروزی تنها از مسیر تحقیق و پژوهش میسر است و جامعه نیازمند مدیرانی است که ذهن و فکرآنان نسبت به این موضوع حساس بوده وبه پژوهشگران جامعه خود ارزش و بها ببخشند.

وی برنامه های هفته پژوهش را نمادی برای گسترش فرهنگ تحقیق و نوآوری در جامعه دانست و گفت: ضروری است تا در تمام طول سال به موضوع پژوهش پرداخته شود واین برنامه تنها محدود به هفته پژوهش نباشد و تمام دستگاههای ذیربط اعم از دانشگاه ،آموزش وپرورش وبه ویژه دفتر آموزش و پژوهش استانداری بیش ازگذشته به این موضوع بپردازند .

غفوری تصریح کرد: متأسفانه پژوهشگران ونوآوران استان سرگردانند و متولی خاصی برای پیگیری امور آنان وجود ندارد لذا از دستگاههایی همچون شرکت تولید برق ،سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان صنایع و معادن و...انتظار می رود تا با برنامه ریزی مدون ومستمر از پژوهشگران جوان استان حمایت وبرنامه های خود را براساس دستاوردهای محققین پیگیری نمایند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برگزاری مطلوب نمایشگاه هفته پژوهش گفت: بازخورد این نمایشگاه و تأثیرآن برجامعه باید مشخص ومعلوم شود تا مشخص شود که ارائه این دستاوردها چه اثری بر کسب و کار ، تجارت وخدمات داشته است.

غفوری درادامه ارتباط مستمر مسئولین و صنعتگران با پژوهشگران جامعه وبرگزاری سلسله همایش های مرتبط با امر پژوهش و کاربردی کردن نتایج تحقیقات را ازضروریات جامعه دانست وتصریح کرد:باید پژوهشگر درجامعه دارای ارج ومنزلت خاص و والای باشند تا زمینه توسعه فراهم گردد.

وی با اشاره به برگزیده شدن دکتر شمسی پور عضو هیات علمی دانشگاه رازی به عنوان استاد برتر جهان اسلام درتمامی رشته های دانشگاهی گفت: این مسئله افتخاری بسیار ارزشمند برای استان وکشور است.

اعتقاد مدیران به تحول باعث ایجاد نوآوری می شود

محمدرضا معصومی معاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه نیز اظهارداشت: در تمام دنیا ارزش خاصی برای نوآوری وپژوهش در سالهای اخیر قائل شده اند این در حالی است که جامعه ما چندان به این موضوع نپرداخته است، هرچند که در بحث فرهنگ اسلامی به کرات به اهمیت نوآوری اشاره شده است.

وی به کلامی از امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: اگر مسلمانی دو روز از زندگیش یکسان باشد دچار خسران و خسارت شده است، لذا باید هرروز به دنبال یک راه و روش نو وجدید در زندگیش باشد.

معصومی عملیاتی شدن اندیشه های نو و بازنگری درشیوه تفکر را عاملی برای تحول و نو آوری درجامعه دانست و تصریح کرد: اگرمدیران کشور به تحول اعتقاد نداشته باشند نوآوری در کشور ایجاد نمی شود و یک برنامه تحول آفرین باید از انعطافی خاص در اجرا برخوردار باشد.

وی جسارت در اجرا از سوی مدیران را یکی ازارکان مهم نوآوری دانست و گفت: تحول قابل تفویض نیست و مدیر خود باید متقاضی تحول در سیستمش باشد و باید توجه داشت که تغییرات نرم افزاری در هرسیستم بسیارسختتر از تحولات سخت افزاری است.

معاون پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: یک سیستم تحول خواه نیازمند مشارکت تمامی اعضا است.

در ادامه این جشنواره 15 طرح بخش نوآوری و 15 طرح در بخش شکوفایی معرفی و تجلیل به عمل آمد.