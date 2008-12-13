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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۵

صدور مجوز به اراضی قولنامه ای ساخت و ساز غیرمجاز را کاهش می دهد

صدور مجوز به اراضی قولنامه ای ساخت و ساز غیرمجاز را کاهش می دهد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: ارائه صدور مجوز به اراضی قولنامه ای ساخت و ساز غیر مجاز را در شهرستان کرج کاهش می دهد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بر اساس آمار موجود در کشور بیش از 25 میلیون خانه در کشور ایران نسبت به جمعیت متقاضی خرید مسکن کم است که بر اساس همین آمار هشت میلیون مسکن در حال ساخت در کشور وجود دارد اما با این حال نیز به 17 میلیون دیگر خانه نیاز است که همه افراد نمی توانند هزینه های گران مسکن را متحمل شوند.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود افراد سودجویی نیز هستند که تنها به منفعت خود فکر کرده و با ساخت آلونک هایی در مناطق حاشیه ای شهر و فروش آنان به افراد کم درآمد مشکلاتی را برای شهر، شهروندان و مالکان این اراضی ایجاد می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: نمی توان با عدم ارائه خدمات به تمامی مالکان اینگونه اراضی از ساخت و ساز غیرمجاز به طور یک شبه جلوگیری کرد اما می توان با نظارت مداوم بر مناطق مختلف شهری از ساخت وسازهای غیر مجاز پیشگیری کرده و با اعمال جریمه های سنگین افراد سودجو را از این امر پشیمان کرد.

کد مطلب 799883

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