پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عصرشنبه طی مراسمی که در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه با حضور استاندار، مدیران و صنعتگران برگزار شد از پژوهشگران برتر استان تقدیر به عمل آمد.

در این جشنواره 15طرح برگزیده دربخش شکوفایی و15 طرح نوآوری معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

15طرح برگزیده دربخش شکوفایی که در این جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرارگرفتند ،عبارتند از سازمان جهاد کشاورزی" به دلیل صدور مجوز الکترونیکی فعالیت های تولیدی ومجتمع پرورش ماهی شهدای قصرشیرین ومعرفی لاین پیشرفته گندم آبیW.S-9.

"مجتمع کشت وصنعت ماهیدشت" به دلیل کسب نشان صنعت سبز تولید روغن باکمترین میزان اسید چرب ترانس ،"شرکت کشت وصنعت روژین تاک" به دلیل عدم استفاده از موادنگه دارنده درمحصولات تولیدی ، "شرکت چینی کرد" به دلیل تولید محصولات بهداشتی صادراتی ،شرکت شهد وینا بدلیل ایجادصنایع تبدیلی ،"سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران استان" به دلیل ایجادمرکز توانبخشی مخصوص جانبازان.

"سازمان بازرگانی استان" به دلیل نمایشگاه بازسازی عراق ودستاوردهای آن درزمینه توسعه تجارت خارجی ، "شرکت توزیع برق استان" بدلیل تأمین برق روستاهای بدون برق، "پایگاه منطقه ای آموزشی انتقال خون" بدلیل ارائه سیستمchange Over،"سازمان صنایع ومعادن استان" به دلیل صدورمجوز الکترونیکی فعالیتهای تولیدی دربخش های صنعتی ومعدنی، "اداره کل منابع طبیعی استان" به دلیل ساماندهی فرآیندواگذاری معادن و " شرکت مخابرات استان" به دلیل طرح گسترش ارتباطات روستایی از طریق . .G.S.M

همچنین 15 طرح و طراح برگزیده در بخش نوآوری نیز بدین شرح معرفی و تقدیر شدند:

علی مصطفایی به دلیل "تولیدصنعتی آنزیم آنتی بادی وکیت آزمایشگاهی" ، محمدرضامانشتی به دلیل "دستگاه نویسنده الکترنیکی روی یونولیت"، قبادشعبانی به دلیل"افزایش میزان پروتئین گیاهان علوفه ای" ،شیماسادات پارسامقدم به دلیل "جعبه جادویی دارو برای بیسواد ها وکهنسالان"، مینازنگنه زاد به دلیل "ساخت مخازن استوانه ای جهت جلوگیری ازنفوذ تشعشعات زباله های هسته ای به محیط"، محمدفاضل حریقی به دلیل ساخت "حلقه ایمن"، امیر حسین نوروز نژاد به دلیل "تاثیرعصاره های انجیر نارس برهیدرولیزگازنین شیرگاو".

مجتبی حاتمی به دلیل"کنترل سوسک گرده خوار در مزارع کلزاوباغات میوه"، مجید هاشمی به دلیل تولید "ویتامین هایk3 ،B3" ، محمد رضا نسیمی به دلیل "طرح تولید یک مرحله ای لوله اسپیران کاروگیت" ، امین صنیع زر به دلیل "بهسازی مصرف کودتوسط کود مایع NPS" ، علیرضا سالکی به دلیل " تولید نرم افزار سلامت مادران"، سهراب سنجابی به دلیل "تولید لوله واتصالت پلی اتیلن با فناوری نانو"، وهاب دهلقی به دلیل "ساخت انواع بالن جراحی واستنت"و سید محمد امین پارسا مقدم به دلیل "ساخت صافی اشغال گیرکف آکواریوم با قابلیت تخلیه فضولات ماهی به صورت متناوب.

این جشنواره عصر امروز با معرفی و اهداء جوایزی به برترین ها به کار خود پایان داد.