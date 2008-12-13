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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۲

نماینده رودسر و املش:

گسترش صنعت در کنار کشاورزی از مطالبات مردم گیلان است

گسترش صنعت در کنار کشاورزی از مطالبات مردم گیلان است

رشت - خبرگزاری مهر: اسدالله عباسی گفت: یکی از انتظارات منطقی مردم و مسئولان استان گیلان گسترش بخش صنعت در کنار رسیدگی به وضعیت کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم شامگاه شنبه در جمع مدیران و مردم این شهرستان  اظهارداشت: مردم از مسئولان امر توقع دارند بیش از گذشته با ایجاد کارخانجات بزرگ تولیدی و صنعتی برای رفع محرومیت از چهره این منطقه تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی به تنهایی نمی تواند در رونق اقتصادی و اشتغالزایی این استان موثر باشد افزود: برای کمک به توسعه این استان باید در کنار کشاورزی بخش صنعت را نیز گسترش داد.

عباسی بیان داشت: راه اندازی کارخانجات بزرگ تولیدی و صنعتی با اشتغالزایی مولد و مفید براساس شرایط طبیعی استان بسیار ضروری است.

نماینده رودسر و املش اظهار داشت: در کنار ایجاد واحدهای تولیدی و احیای معادن باید برای راه اندازی صنایع تبدیلی نیز اقدامات موثری صورت گیرد.

عباسی همچنین با اعلام اینکه استفاده بهینه از ظرفیتهای تعاون روستایی لازم است ادامه داد: استفاده بهینه ازظرفیتهای بالای تعاون دراولویت اموراقتصادی کشورقراردارد و از زمان ترسیم سیاستهای اصل ۴۴از سوی مقام معظم رهبری این امر قوت یافته است.

کد مطلب 799885

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