گسترش صنعت در کنار کشاورزی از مطالبات مردم گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم شامگاه شنبه در جمع مدیران و مردم این شهرستان اظهارداشت: مردم از مسئولان امر توقع دارند بیش از گذشته با ایجاد کارخانجات بزرگ تولیدی و صنعتی برای رفع محرومیت از چهره این منطقه تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی به تنهایی نمی تواند در رونق اقتصادی و اشتغالزایی این استان موثر باشد افزود: برای کمک به توسعه این استان باید در کنار کشاورزی بخش صنعت را نیز گسترش داد.

عباسی بیان داشت: راه اندازی کارخانجات بزرگ تولیدی و صنعتی با اشتغالزایی مولد و مفید براساس شرایط طبیعی استان بسیار ضروری است.

نماینده رودسر و املش اظهار داشت: در کنار ایجاد واحدهای تولیدی و احیای معادن باید برای راه اندازی صنایع تبدیلی نیز اقدامات موثری صورت گیرد.