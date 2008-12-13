نمی خواستم در این برهه با جلالی روبرو شوم/ نیمه بالای جدول را هدف گرفته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که پس از پیروزی 3-2 تیمش مقابل فولاد خورستان در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: امروز از یک طرف به خاطر اولین برد سایپا بعد از تساوی مقابل پرسپولیس بسیار خوشحالم چرا که به سه امتیاز این بازی نیاز مبرمی داشتیم و حالا می توانیم از وقفه لیگ برای بازسازی بهتر تیم استفاده کنیم و بازیهای دور برگشت را با روحیه و توان مضاعفی آغاز کنیم.

وی اضافه کرد: البته از طرفی از اینکه در این مقطع با تیم فولاد خوزستان و مجید جلالی روبرو شدیم و از این بازی سه امتیاز گرفتیم، زیاد خوشحال نیستم. آقای مجید جلالی یکی از بهترین مربیان ایران است که درفوتبال به حق اش نرسیده است و امروز از برد این تیم و همکار سابق ام زیاد خوشحال نشدم.

مایلی کهن اضافه کرد: ما روی تیم فولاد شناخت خوبی داشتیم . اکثر این بازیکنان در زمانی که مربیگری این تیم را بر عهده داشتم شاگردان خودم بودند. خوشبختانه تاکتیکی که امروز مقابل این تیم بکار گرفتیم به خوبی جواب داد و توانستیم سه امتیاز با ارزش را از فولاد بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه این تیم از بازیکنان بزرگی تشکیل شده و جایگاه فعلی شایسته این تیم نیست تصریح کرد: من ازهمان تمرین روز اول گفتم که به این تیم بسیار امیدوارم و خوشبختانه بازیکنان سایپا درتمرینات بسیار پرتلاش و با انگیزه نشان می دهند و با ادامه این روند بدنبال صعود به رده های بالا و قرار گرفتن در نیمه بالای جدول هستیم.