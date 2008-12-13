هند خواستار اتحاد کشورهای جنوب آسیا در مبارزه با تروریسم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مانموهان سینگ نخست وزیر هند در یک کنفرانس بین المللی در دهلی در اشاره به گزارش های ارائه شده درباره دست داشتن عناصری در پاکستان در واقعه بمبئی گفت: واقعه بمبئی هشداری به دولت های جنوب آسیا درباره جدی گرفتن مبارزه با تروریسم است.

وی تروریسم و تندروی را در منطقه جنوب آسیا رو به گسترش اعلام کرده و آنرا تهدیدی برای دموکراسی و توسعه دانست.

سینگ ادامه داد: دولت های جنوب آسیا اخلاقا موظف به برخورد جدی با تروریسم هستند. وی خواستار وحدت کشورهای منطقه جنوب آسیا در مبارزه با تروریسم شد.



در حملات افراد مسلح به بمبئی و انفجارهای بسیار در این شهر، حدود 125 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند.

مقامات هندی، افراد وابسته به پاکستان را متهم به دست داشتن در این عملیات تروریستی کرده اند، اما مقامات پاکستانی این موضوع را به شدت رد کرده اند.

هدف قرار گرفتن یک مرکز یهودیان در بمبئی به پیچیدگی اقدام تروریستی اخیر درهند افزوده است.