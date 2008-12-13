کمکهای گروه شش به کره شمالی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شون مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و روسیه از این پس کمکهای خود در زمینه انرژی به کره شمالی را متوقف خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این قراردادی دوجانبه است که پیشتر در مورد آن بحث شده است.

در همین حال، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در واکنش به این تهدید گفت: در صورت توقف کمکها، ما نیز احتمالا در روند خلع سلاح هسته ای خود تغییراتی را ایجاد خواهیم کرد.

برپایه این گزارش، با پایان یافتن دور جدید مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی در پکن و اعلام شکست مذاکرات، آخرین تلاش دولت کنونی آمریکا در این حوزه شکست خورد.

کریستوفرهیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی روز جمعه و پیش از ترک پکن در جمع خبرنگاران گفت: در مذاکرات پکن متاسفانه ما نتوانستیم به خواسته های خود برسیم.

وی ادامه داد: نهایتا کره شمالی با پروتکل پیشنهادی برای بازبینی با استاندارد مطمئن مخالفت کرد.

گفتنی است که کره شمالی توافق کرده بود تا در قبال دریافت امتیازات و مشوق هایی تسلیحات هسته ای خود را برچیند، اما پس از آنکه این کشور راکتور "یونگ بیون" خود را تعطیل کرد آمریکا از خارج کردن نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریست خود خودداری کرد که این مسئله خشم پیونگ یانگ را در پی داشت و این کشور بار دیگر برنامه هسته ای خود را از سرگرفت. در پی این اقدام وزارت خارجه آمریکا روز 19 مهرماه از خروج نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم واشنگتن خبر داد، اما بر تداوم تحریم ها علیه پیونگ یانگ تاکید کرد.

وزارت خارجه کره شمالی هم پس از آن طی بیانیه ای اعلام کرد که به بازرسان آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه راستی آزمایی از تاسیسات هسته ای خود را دوباره خواهد داد.