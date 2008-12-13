دانشگاه جای چند صدایی است نه انشعاب سازی / دانشجویان بر طبل بی تفاوتی نکوبند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا عارف شامگاه شنبه در همایش " نقش دانشجو در جنبش های سیاسی اجتماعی ایران از دیروز تا امروز" در داشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع گرگان افزود: نباید با برخوردهای خشن دانشجویان را نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بی تفاوت کرد و باید از پتانسیلهای این قشر استفاده بهینه شود.

وی اظهار داشت: دانشجو فردی آرمانگرا است و نمی توان وی را تسلیم کرد زیرا دارای ویژگیهای خاصی است و به عنوان مدیران و آینده سازان جامعه باید به آنها احترام گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: فضای دانشگاه باید بدون مانع و ظرفیت ساز باشد و فعالیتهای چند صدایی باید در دانشگاه ترویج یابد ولی نباید انشعاب سازی کرد.

به تاکید عارف، اگر درد نظام داریم باید دانشجویان را تحمل کنیم و تلاش کنیم آرمانها و منویات نظام را داشته باشیم نه منویات شخصی و گروهی.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به سند چشم انداز توسعه کشور اشاره و اضافه کرد: این سند یک میثاق علمی است که باید علل و یا عدم موفقیت آن بررسی کارشناسی و علمی شود.

وی یادآورشد: دانشجویان را باید به عنوان قشری موثر و تصمیم ساز در این سند دخیل کنیم و سیاستهای کلی نظام در این سند برای دانشجویان تبیین شود.

عارف دانشجو را قشری درد آشنا به مسائل جامعه دانست و عنوان کرد: اکنون دو مسئولیت تحصیل در رشته علمی برای پاسخگویی به نیازهای علمی کشور و جهت گیری تولید علم و رسالت اجتماعی و سیاسی برای دانشجو تعریف شده است.

وی یادآوشد: با این رسالت خطیر از دانشجویان انتظار می رود که نسبت به مسائل کشوری و منطقه حساس باشند و در برابر اقدامات انجام شده موضعگیری کند.

عارف به نقش دانشجویان در قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این قشر در حوادث مختلف قبل از انقلاب نقش حساس و سازنده داشت و توانست بخوبی از عهده این وظایف برآید.

وی افزود: دانشحویان با پذیرش رهبریت نظام در جریانهای قبل از انقلاب یک حرکت سیاسی و منسجم علیه رژیم طاغوت را دنبال کرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت سیاسی و اجتماعی، رفع محرومیت از نقاط محروم، طرح تشکیل سپاه پاسداران و مقابله با توطئه های دشمنان را از اقدامات اصلی دانشجویان در پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیان کرد.

وی یادآورشد: نقش دانشجویان در دوران حماسه دفاع مقدس بسیار پررنگ بوده و این قشر در تمامی عرصه ها نقش آفرینی می کردند.

عارف دستاوردهای کنونی کسب شده کشور را نتیجه و مرهون رشادتها و آرمانخواهیهای دانشجویان برشمرد و گفت: اکنون به رغم بی مهریهای انجام شده، این قشر در شرایط سیاسی و اجتماعی کشور نقش حساس و سرنوشت ساز دارد.

در پایان این همایش جلسه و پرسش و پاسخ برگزار شد.