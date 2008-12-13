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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

فرمانداری وظیفه خود را نسبت به بودجه شهرداری کرج ایفا کرد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: فرمانداری شهرستان کرج وظیفه خود را در قبال تصویب بودجه امسال شهرداری این کلانشهر را ایفا کرد.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که بودجه شهرداری کرج در شورای اسلامی شهر تصویب شده و به فرمانداری ارسال شد، مسئولان مربوطه در فرمانداری از 17 آیتم این بودجه ایرادات مستندی گرفتند که پس از نشست های مختلف با اعضای شورا و برطرف شدن ایرادات سرانجام بودجه 550 میلیارد تومانی شهرداری کرج مصوب شد.

وی افزود: 200 میلیارد تومان از این بودجه تهاتری بوده است که بحثی در تحقق پذیری آن نیست و 350 میلیارد دیگر از این بودجه باقی می ماند که شهرداری نسبت به جذب و تحقق پذیری این بودجه دچار مشکل شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بودجه شهرداری کرج طی سال های گذشته سالی حدود 20 درصد رشد داشت که امسال به طور ناگهانی جهشی چشمگیر در بودجه این کلانشهر ایجاد شد.

کولیوند ادامه داد: شهرداری زیرمجموعه فرمانداری نیست و فرمانداری تنها به عنوان یک ناظر عالی می تواند عملکرد این نهاد را بررسی کند و نمی تواند در بسیاری از موارد اجرایی شهرداری وارد شود و فرمانداری کارهایی را که باید در جهت بهبود بودجه شهرداری کرج انجام می داد را طبق وظیفه اجرایی کرد.

کد مطلب 799894

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