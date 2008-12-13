به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدرضا حافظی شامگاه شنبه در حاشیه دهمین همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجمع خیرین مدرسه ساز در سال ‪ ۱۳۷۸‬ با سرمایه‌گذاری ‪170‬ میلیارد ریال فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه این مجمع طی ‪ ۱۱‬سال گذشته هر سال به طور متوسط ‪۱۰۰‬ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: هم اکنون مجمع خیرین مدرسه ساز ‪۹۰‬ هزار عضو در ‪۳۵۰‬ شهرستان کشور دارد و تاکنون ‪ ۸۳‬هزار کلاس درس توسط این مجمع ساخته شده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز با اعلام اینکه حضور خیرین مدرسه ساز موجب شده است مدارس کشور از وضعیت چهار نوبته به ‪ دو نوبته ارتقا یابد، افزود: برای رسیدن به استاندارد و یک نوبته شدن تمام مدارس کشور مسیر طولانی در پیش رو است که برای انجام این مهم نیاز به ‪۳۵‬ تریلیون تومان اعتبار داریم.

حافظی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با کمک‌های کوچک خود به فرهنگ مدرسه سازی کمک کنند اظهار داشت: شماره حساب جاری خیرین مدرسه ساز در بانک صادرات ایران ‪ ۰۱۰۱۹۹۰۹۹۰۰۴‬قابل واریز در سراسر کشور و شماره حساب جاری بانک سپه ‪ ۳۵۴۰۳۷‬با کد ‪ ۱۹۱‬است.

وی در مورد فرآیند ساخت مدارس توسط خیرین مدرسه ساز گفت: مکان یابی مدارس توسط آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و تمام اصول ساخت مدارس توسط خیرین استاندارد است.

حافظی در مورد فرآیند ساخت مدارس توسط خیرین مدرسه ساز یادآور شد: مکان یابی مدارس توسط آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و تمام اصول ساخت مدارس توسط خیرین استاندارد است.

