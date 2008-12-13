آرسنال در زمین میدلزبرو متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدار تیم های میدلزبرو و آرسنال آغاز شد که در پایان این دیدار دو تیم به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت دادند. آدبایور(17) برای آرسنال و آلیادیره (29) برای میدلزبرو گلزنی کردند.

در ادامه هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان دقایقی دیگر دیدارهای زیر برگزار می شود:

* آستون ویلا - بولتون

* لیورپول - هال سیتی

* منچسترسیتی - اورتون

* استوک سیتی - فولهام

* ساندرلند - وست برومویچ

* ویگان اتلتیک - بلکبرن

* تاتنهام - منچستریونایتد

هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان فردا با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* پورتسموث - نیوکاسل

* چلسی - وستهام

جدول رده بندی:

1- لیورپول 37 امتیاز(16 بازی)

2- چلسی 36 امتیاز(16 بازی)

3- منچستریونایتد 31 امتیاز(15 بازی)

4- آرسنال 30 امتیاز(17بازی)

5- آستون ویلا 28 امتیاز(16 بازی)

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18- ساندرلند 15 امتیاز(16 بازی)

19- بلکبرن 13 امتیاز(16 بازی)

20- وست برومویچ11 امتیاز(16 بازی)