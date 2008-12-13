دومین جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد دکتر حسن بنیانیان در این مراسم با اشاره به کم توجهی مدیران سازمان‌ها و نهادها نسبت به تقاضا برای هنر گفت: نسلی از مدیران هنوز با هنرمندان آشتی نکرده‌اند و تا این آشتی اتفاق نیفتد این جریان پیش نمی‌رود.

رئیس حوزه هنری با تاکید بر اینکه در بحث هنر ما نیازمند ارزشیابی از خود هنرمند هستیم، اظهار داشت: در مدت برپایی جشنواره با هنرمندانی که در جشنواره حضور دارند مصاحبه و تحلیل‌های آنها ارزیابی می‌شود. چیزی که در این مدت دوستان به ما هدیه می‌دهند ارزیابی آنها در مورد جشنواره است.

دومین روز جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری فردا یکشنبه 24 آذرماه در حالی برگزار می‌شود که انتظامی به همراه سعید کشن فلاح و نصرالله قادری به عنوان داوران بخش نمایش این جشنواره برای داوری آثار نمایشی اجرا شده در جشنواره حضور دارند.

نشست شاعران و نویسندگان با حضور محمدعلی بهمنی، سعید بیابانکی و ناصرفیض به عنوان هیئت داوران از ساعت 9 صبح فردا با موضوع ارائه آثار شاعران و داستان‌نویسان جوان آغاز می‌شود و تا ساعت 19 با برگزاری برنامه در حلقه رندان ادامه می‌یابد.

این جشنواره تا 25 آذرماه به همت اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری در تهران برگزار می‌شود.