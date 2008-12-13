وزیران خارجه شورای امنیت درباره خاورمیانه رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زلمای خلیل زاد نماینده آمریکا در سازمان ملل روز شنبه به خبرنگاران گفت: ما خواستار تشکیل نشست وزیران خارجه شورای امنیت برای بحث درباره خاورمیانه شده ایم.

وی افزود: هدف از این نشست تصویب بیانیه ای در حمایت از پیشرفت های صورت گرفته به منظور تشکیل یک دولت فلسطینی است.

خلیل زاد خاطرنشان کرد: این نشست روز سه شنبه در نیویورک تشکیل خواهد شد.

این درحالی است که برنده جایزه نوبل صلح امسال سکوت جامعه جهانی و قدرتهای بزرگ در قبال جنایات اسرائیل را عامل تداوم و پیچیدگی مناقشه خاورمیانه دانسته است.