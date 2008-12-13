کانون تفکر و پژوهش در کرج افتتاح می شود

حسین جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز احداث این کانون که مختص معلمان و مدیران آموزش و پرورش نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج است، از طرف منطقه تامین شده و تاکنون 100 میلیون ریال برای احداث و راه اندازی آن هزینه شده است.

وی افزود: این کانون با هدف استفاده از تجربه معلمان و نیروهای بازنشسته ایجاد شد تا آنها بعد از بازنشستگی در این مکان به ارائه ایده های خود بپردازند و آنها را در اختراعات مختلف به کار گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از دیگر اهداف احداث این کانون مسئله یابی و ارائه راهکاریهای تجربی و عملی برای برون رفت از مسائل موجود، ایجاد انگیزه و توسعه فرهنگ پژوهش در بین معلمان و مدیران است.

جمالی بیان داشت: به منظور ایجاد انگیزه و برگزاری مساقات متعدد هم اکنون در حال طراحی و عضوگیری یک سایت برای این کانون هستیم به نحوی که تمامی مطالب، مقالات و ... بر روی این سایت می رود و عموم می توانند ار آن مطالب استفاده کنند.

کارشناس مسئول پژوهشسرای دانش آموزی معلم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج عنوان کرد: امید است با به کار گیری معلمان بازنشسته و پژوهشهای آنان، تحقیقات بیشتری در زمینه های مختلف ارائه شود.