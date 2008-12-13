ارائه مدرک درباره دست داشتن عناصر پاکستانی در واقعه بمبئی زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پراناب موخرجی وزیر خارجه هند گفت: در گذشته روند برخورد پاکستان با عناصر تروریستی بر اساس یک برخورد اولیه و رهاسازی موضوع پس از کهنه شدن آن بوده است.

وزیرخارجه هند ادامه داد: ما منتظر اقدامات بعدی پاکستان در برخورد با عناصر تروریستی هستیم و امیدواریم حرکت اسلام آباد در برخورد با تروریستها به نتایجی منطقی منجر شود.

وی ادامه داد: در صورتی که ما به این نتیجه برسیم که پاکستان روندی منطقی در برخورد با تروریست ها در پیش گرفته است ما هم مدارک لازم را در اختیار اسلام آباد قرار خواهیم داد.

موخرجی ارائه مدارک دست داشتن عناصر پاکستانی در واقعه بمبئی به دولت این کشور را زود دانست.

در حالی که هند با ارائه لیستی از عواملی که در انجام واقعه بمبئی شرکت داشته اند خواستار ارائه این افراد به دهلی شده است، پاکستان خواستار ارائه مدارک لازم درباره گناهکار بودن این افراد شده است.

در حملات افراد مسلح به بمبئی و انفجارهای بسیار در این شهر، حدود 125 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند.

مقامات هندی، افراد وابسته به پاکستان را متهم به دست داشتن در این عملیات تروریستی کرده اند، اما مقامات پاکستانی این موضوع را به شدت رد کرده اند.