موضع ایران در خصوص تنگه هرمز یک تاکتیک مشروع دفاعی است

به گزارش خبرگزاری مهر از منامه ، حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین در گفتگوئی با روزنامه «البلاد» تاکید کرد: سخنان فرماندهان نظامی ایران مبنی بر احتمال بستن تنگه هرمز تنها یک تاکتیک دفاعی است که تنها در صورت عملی شدن احتمال تهدید نظامی علیه ایران ممکن است مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص دعوت بحرین جهت تشکیل یک سازمان منطقه ای با مشارکت کشورهای عربی، ایران، ترکیه و اسرائیل گفت: اصل ایده همکاریهای منطقه ای خوب است ولی درصورتی که اسم رژیم صهیونیستی از آن حذف شود. وی هرگونه نگرانی ایران درقبال نزدیکی بین سوریه وآمریکا در آینده را تکذیب کرد و بر اهمیت تغییر سیاستهای آمریکا در قبال ایران و سوریه با روی کار آمدن اوباما رئیس جمهور جدید این کشور تاکید کرد.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

س) ایران سال گذشته چهارمین اجلاس «گفتگوی منامه» پیرامون امنیت خلیج فارس را بدون ذکر دلیلی تحریم کرد وبا توجه به اینکه در آستانه برگزاری پنجمین اجلاس «گفتگوی منامه» هستیم ، موضع شما در خصوص مشارکت ایران چیست؟ وآیا مشارکت آمریکا در اجلاس تاثیری در موضع شما در خصوص مشارکت در اجلاس نداشته است؟

ج) ما تحفظ خاصی در خصوص برگزاری اجلاسهائی که به موضوع امنیت منطقه ای بپردازد و از سوی وزارت خارجه بحرین در آن دعوت می شویم، نداریم . همچنانکه هیچ مشکلی هم در حضور آمریکا در این اجلاس نمی بینیم.

ما قبلا هم در اجلاسهائی که با حضور هیئتهای آمریکائی بوده، در مذاکره با آمریکا که بنابه درخواست عراق انجام شد ودر مذاکرات هسته أی با حضور معاون وزیر خارجه آمریکا شرکت داشته ایم و از طرف دیگر «جناب آقای» احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای جرج بوش رئیس جمهور آمریکا را بارها به مناظره دعوت کرده است.

ولی ما جهت شرکت در اجلاس بخاطر برخی مواضع طرف برگزار کننده آن که «انستیتو بین المللی تحقیقات استراتژیک» می باشد، تحفظاتی داریم. تهران با دید مثبت درحال بررسی جوانب موضوع است.

س) یک ماه پیش شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین خواهان تشکیل یک سازمان منطقه ای مشتمل بر کشورهای عربی، ترکیه، ایران واسرائیل شده بود موضع ایران در قبال چنین سازمانی چیست؟

ج) «تشکیل سازمانی برای همکاریهای منطقه ای » ایده خوبی است ولی مشکل اصلی مشارکت دادن یک رژیم غاصب در این سازمان است که ما آن را به رسمیت نمی شناسیم. ما تلاشهای بحرین در راستای صلح را دست کم نمی گیریم و دعوت بحرین را برای تشکیل سازمان منطقه ای ارج می نهیم زیرا ما به نزدیکی هرچه بیشتر نیازمندیم، ولی چگونه یک سازمانی با حضور اسرائیل شکل گیرد که اراضی عربی را اشغال کرده ومردم فلسطین را در محاصره دارد. تشکیل سازمانی متشکل از اسرائیل به رسمیت شناختن وجود اسرائیل بشمار می رود.

س) ابتکار عملهای صلح و مذاکرات اعراب و اسرائیل از سالها پیش زیر چتر اتحادیه عرب مطرح گردیده و مذاکرات غیر مستقیمی میان سوریه واسرائیل از طریق ترکیه انجام می شود، اکنون صلح قبل از اینکه به عنوان یک راه حل در برابر فلسطینیان واسرائیل باشد، به عنوان یک ضرورت برای کل منطقه است، آیا به این واقعیت معترف نیستید؟

ج) ما در قبال مساله فلسطین موضع آشکاری داریم. ایالات متحده آمریکا از دمکراسی سازی سخن می گفت ولی زمانی که حماس در (انتخابات مردم فلسطین) پیروز شد آن را به رسمیت نشناخت واکنون شما آنچه را که اسرائیل برسر مردم فلسطین در غزه می آورد، خود مشاهده می کنید. باید یک همه پرسی عمومی با مشارکت همه مردم فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهود برای تعیین سرنوشت برگزار شود.

س) اگر در پی عملیات دمکراسی سازی نیروهای دیگری غیر از حماس روی کار آیند چه خواهد شد؟ آیا شما از آن حمایت می کردید ویا اینکه شما بجز حماس کس دیگری را به عنوان نماینده فلسطین بشمار نمی آورید؟

ج) ما معتقد به اهمیت مشارکت تمامی گروههای فلسطینی در اتخاذ تصمیم گیریهای سیاسی فلسطین هستیم، و همچنانکه متذکر شدم عدم پذیرش «حماس» پس از پیروزی آن در ساده ترین حالت آن عدم پذیرش روند دمکراسی سازی است وایران تمامی احزاب و گروههای فلسطینی را که از حقوق مردم فلسطین دفاع می کنند مورد حمایت قرار می دهد.

س) انتخابات آمریکا بپایان رسید و باراک اوباما پیروز شد، و مسئولین آمریکائی بسیاری درخصوص افقهای جدیدی در برخورد با ایران سخن بمیان آوردند، این روند را چگونه می بینید؟

ج) جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام تبریکی برای باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا ارسال داشتند واین یک ابتکار عمل مثبت تاریخی ایران بوده که در طول 30 سال گذشته سابقه نداشته است.

ما همواره بر اهمیت انجام گفتگوی بدون پیش شرط تاکید داشتیم. در دوران ریاست بوش نیز اشارات مثبتی از سوی ایران ارسال شد و ما در مذاکرات عراق آنها را آزمودیم، ولی بوش وتیم ایشان در دوران ریاست جمهوری از این فرصتها به خوبی استفاده نکردند. من معتقدم که رئیس جمهور منتخب از این اشاره های مثبت استفاده کرده وآن را در دستور کار خود قرار داده است. ولی آنچه مهم است تغییر سیاستهای آمریکا در قبال ایران در آینده است وما منتظریم این تغییر را ببینیم.

س) مسئولین وتحلیلگران بسیاری از گزینه نظامی علیه ایران صحبت کرده اند که با توجه به بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و شکستهائی که در عراق با آنها مواجه می باشد چنین احتمالی بعید بنظر می رسد، آیا چنین امری انگیزه ای برای ایران نخواهد بود تا دامنه تهدیدات خود علیه منطقه را گسترش دهد؟

ج) من با نظر شما موافقم که آمریکائی ها با ورود به عراق مرتکب اشتباهات بسیاری شدند، ولی گزارشی که هامیلتون و سایرین به آنها دادند درتصحیح اوضاع آنان در عراق کمک کرد، ما منافع خود در منطقه را مد نظر داریم همچنانکه روابط خود با همسایگانمان را مورد توجه قرار می دهیم. مانورهای نظامی که برگزار می کنیم از ویژگی دفاعی برخوردار است و معتقدیم که به نفع تمامی ملتهای منطقه است. فرماندهان نظامی ایران تاکید کرده اند که در صورت هرگونه حمله ای به کشورمان بطور قاطعانه وسریع دشمن متجاوز را هدف قرار خواهند داد نه همسایگانمان را و ما در استراتژی دفاعی خود، دفاع از همسایگانمان را نیز دفاع از خود می دانیم.

ما در پی سیطره نیستیم و برای کسی هم تهدید نمی باشیم بلکه کسانی که از راه دوری به منطقه آمده اند بدنبال سیطره برمنطقه اند همان کسانی که ایران را تهدید به حمله نظامی می کنند. ما معتقدیم همزیستی و نزدیکی بین مردم منطقه فرصتی به ایالات متحده آمریکا نخواهد داد تا بر آن سیطره یابد.

س) ایران بارها تهدید کرده است که تنگه هرمز را که تنها مالک آن نیستید، خواهد بست ومسئولین ایرانی بسیاری حق دولت امارات را در جزایر سه گانه تکذیب کرده اند (؟!). آیا معتقد نیستید که چنین امری بیانگر حسن نیت ایران در قبال کشورهای منطقه و تفکر نزدیکی بین شما و کشورهای خلیج فارس نیست؟

ج) حسن نیت باید دوسویه باشد، تهدید به بستن تنگه هرمز یک موضع دفاعی است. و مسأله ابوموسی سوء تفاهمی بیش نیست، و بهتر بود سوال خود را از کشورهای منطقه مطرح می کردید که با 31 کشور دیگر در جنگی 8 ساله از صدام حسین حمایت می کردند. یادتان نرود یکی از هواپیماهای (مسافربری) ایران که در تابستان سال 1988م هدف قرار گرفت و تعداد زیادی از افراد بیگناه در آن به قتل رسیدند، از یکی از پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه مورد هدف قرار گرفت ولی زمانی که صدام کویت را اشغال کرد ما گذشته را فراموش کردیم وکمکها و حمایتهای لازم را به این کشور ارائه نمودیم.

مساله جزیره ابوموسی یک سوء تفاهم و مساله حقوقی ساده است ولی قدرتهائی که از خارج از منطقه آمده اند سعی دارند این موضوع را سیاسی کنند. همچنانکه این مساله درقبال حجم مبادلات تجاری بین ایران وامارات، اهمیت چندانی ندارد. سوء تفاهم درخصوص این جزیره به یک مساله تاریخی وقدیمی باز می گردد که با برطرف شدن سوء تفاهم این مساله نیز بپایان خواهد رسید.

درمورد تنگه هرمز شما می دانید برخی از کشورها حق خود می دانند برای دفاع از خود و به بهانه عدم توانائی دفاع از خود نیروهای بیگانه را به منطقه بیاورند، ما این را مساله داخلی آنها می دانیم ولی زمانی که ما مورد تهاجم احتمالی قرار گیریم مانیز حق داریم از خود دفاع کنیم. بستن تنگه هرمز یک تاکتیک دفاعی است که احتمالا فرماندهان نظامی ایران در صورت لزوم و مورد تعرض قرار گرفتن کشورمان آن را بکار می بندند. هرچند که چنین حمله ای را بعید می دانیم، همه کشورها برای دفاع از خود گزینه هائی را دارند که آنها را برای دفاع از خود بکار خواهند بست.

ما با همسایگان خود روابط خوبی داریم ولی برخی رسانه های گروهی همیشه در پی جنجال آفرینی هستند و برخی قدرتهای فرامنطقه ای در پی بزرگ جلوه دادن این مسایل هستند تا از آنها بهره برداری کنند.

س) تحلیلگران معتقدند باید در روابط آمریکا و سوریه صفحه جدیدی رقم خورد، آیا نمی ترسید که این نزدیکی به حساب روابط شما با همپیمان سوری شما ونفوذ شما در لبنان گذاشته شود؟

ج) ما با سوریه روابط خوبی داریم و به منافع آن کشور احترام می گذاریم. ما با برادران سوری خود مواضع مشترکی داریم ودراین چارچوب با آنها همکاری می کنیم. آمریکائیها فرصتهای زیادی داشتند که از آن استفاده نکردند آنها بناچار باید سیاست خود را در قبال ایران وسوریه تغییر دهند.

وهمچنانکه متذکر شدم ما مخالف انجام مذاکرات بین کشورها نیستیم واز گفتگوی میان سوریه وایالات متحده آمریکا نیز نگران نیستیم.

س) آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پایان سفر اخیرشان به بحرین طی کنفرانس مطبوعاتی خود در منامه پیشنهاد امضای توافقنامه های نظامی بین ایران و کشورهای همسایه ایران را مطرح کردند، وتوافقنامه های امنیتی دیگری بین ایران وجود دارد، آیا چنین توافقنامه هائی بطور قوی فعال نخواهد شد؟

ج) ما با برخی از کشورهای همسایه خود در منطقه توافقنامه هائی در زمینه مسایل امنیتی و همکاریهای امنیتی داریم. ودر طی برگزاری اجلاس وزرای کشور همسایگان عراق که اخیرا در اردن برگزار شده بود وزرای کشور ایران و بحرین دیدار و بر اجرائی نمودن توافقنامه امنیتی فیمابین تاکید کردند. برخی از کشورها اهمیت همکاریهای امنیتی را با مشارکت طرفهای خارج از منطقه می دانند وکشورهای دیگری هم معتقدند که همکاری امنیتی باید میان کشورهای منطقه و بدون حضور طرفهای خارجی انجام شود. ما آمادگی هرگونه همکاری امنیتی با سایر کشورهای منطقه و در خدمت به امنیت منطقه هستیم،هرچند که چنین دیدگاهی آمریکائیها را نگران می کند.

س) نظر شما در خصوص همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر چیست؟ بویژه اینکه اکثر مواد مخدری که به کشورهای خلیج فارس قاچاق می شود از افغانستان واز طریق ایران به منطقه می آید؟

ج) ما با افغانستان مرز مشترک داریم واز زمان ورود نیروهای آمریکائی به افغانستان کشت تریاک دهها برابر افزایش یافته است وطرفهای خارجی در افغانستان فعالیت دارند و مواد مخدر را از طریق فرودگاههای این کشور که تحت نظر آمریکائیها می باشد، به کشورهای اروپائی و غیره ارسال می کنند وکسانی هستند که در این میان سود می برند. ولی ایران به نوبه خود با قاچاق مواد مخدر به شدت مبارزه می کند و شهدای بسیاری را دراین راه تقدیم کرده است.

س) آخرین خبرها درخصوص صادرات گاز ایران به بحرین چیست؟

ج) ما آماده ایم طی سال 2009م مراحل اجرائی این پروژه را آغاز کنیم. حدود چهل روز پیش در سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به بحرین توافقنامه چارچوب همکاریها در زمینه صادرات گاز بین دوکشور امضا شد و هیئتهای فنی جهت تداوم مذاکرات فنی بین دوکشو رفت وآمد می کنند و هر دوکشور در زمینه صادرات گاز ایران به بحرین جدی هستند و روسای دوکشور نیز جهت تسریع در این پروژه تاکید نموده اند.

س) درزمینه همکاریهای فرهنگی چه برنامه هائی دارید؟

ج) (یک سال پیش) هفته فرهنگی ایران در بحرین برگزار شده است وامیدواریم بزودی هفته فرهنگی بحرین در ایران برگزار شود. در زمینه تبادل هیئتهای رسانه ای سال جاری هیئتهائی بین دوکشور مبادله گردیده است و امیدواریم در زمان وزارت خانم شیخه می بنت خلیفه در وزارت فرهنگ واطلاع رسانی تبادل فرهنگی فیمابین دوکشور تقویت گردد زیرا ایشان توجه ویژه ای به زمینه های فرهنگی دارند.