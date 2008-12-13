پروژه نجوم در کرج آغاز شد

حسین جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به مناسبت سال جهانی نجوم پروژه نجومی به منظور آماده سازی دانش آموزان علاقمند به شرکت در المپیاد نجوم در این پژوهش سرا در حال برگزاری است.

وی افزود: طرح نجوم در این پژوهش سرا از 30 دی ماه کلید می خورد که حدود 14 گروه نجوم 30 دانش آموز در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در کارگاه های آموزش مقدماتی نجوم شرکت می کنند و آموزشهای لازم را می بینند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این دانش آموزان با شرکت در این کارگاه ها برای همایش ملی نجوم که ایران میزبان دانش آموزان 100 کشور است، آماده می شوند.

جمالی بیان داشت: برگزاری کارگاه های یک روزه برون و درون استانی برای دانش آموزان نیز از دیگر برنامه های اجرای ین طرح است.

رئیس پژوهش سرای دانش آموزی معلم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج عنوان کرد: هدف از اجرای این پروژه شناسایی دانش آموزان مستعد برای آموزش و شرکت در المپیاد نجوم سال آینده است.

وی همچنین ازبرگزاری رصد آفتاب در 31 خردادماه سال آینده خبر داد و یادآور شد: در این صد آفتابی برنامه های مختلفی از جمله ساعتهای آفتابی برای دانش آموزان و شرکت کنندگان اجرا می شود.

این مسئول در بخش دیگری از برگزاری همایش تقدیر از فرهیختگان و پژوهشگران خبر داد و اعلام کرد: در این همایش از دانش آموزان منتخب در جشنواره خوارزمی در سطح استان و کشور، معلمان پژوهنده منتخب استانی ویژه یازدهمین دوره برگزاری طرح معلم پژوهنده تقدیر و تجلیل می شود.