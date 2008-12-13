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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۳۱

مسابقه جلوه های مطالعه ویژه دانش آموزان در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول پژوهش سرای دانش آموزی معلم آموزش و پرورش ناحیه یک کرج از برگزاری مسابقه "جلوه های مطالعه" ویژه دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه در این شهرستان خبر داد.

حسین جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این مسابقه به مناسبت هفته پژوهش بین دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در مقاطع راهنمایی و متوسطه در حال برگزاری است.

وی افزود: در این مسابقه از هر مقطع راهنمایی و متوسطه شش دانش آموز انتخاب می شوند و در همایش تقدیر از فرهیختگان و پژوهشگران از آنها تقدیر خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: دانش آموزان علاقمند به شرکت در این جشنواره تا 25 آذرماه جاری فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه مسابقه در پژوهش سرای دانش آموزی معلم آموزش و پرورش ناحیه سه کرج واقع در کرج، خیابان فروغی ارسال کنند.

جمالی در بخش دیگری از برگزاری مسابقه ترجمه مقاله انگلیسی در مورد پژوهش خبر داد و بیان داشت: در این مسابقه سه دانش آموز دختر و سه دانش آموز پسر انتخاب و در همایش مذکور تقدیر می شوند.

کد مطلب 799926

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