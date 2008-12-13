دعوت شدگان ایرانی در اجلاس منامه شرکت نکردند

دکتر حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، اخبار منتشر شده مبنی بر حضور هیئتی از ایران در کنفرانس "گفتگوی منامه" به سرپرستی کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس را تکذیب کرد و توضیح داد: در دو سال اخیر هیچ هیئتی از ایران در کنفرانس سالانه منامه شرکت نکرده است .

این درحالی است که پیش از این خبرگزاری فرانسه به نقل از جان چیپمان مدیر کل موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی لندن که بانی این اجلاس است ، گفته بود که جلالی نمایندگی ایران را در این کنفرانس برعهده خواهد داشت.



سفیر ایران در بحرین در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری کنفرانس امنیتی گفتگوی منامه در پنجمین سال متوالی در بحرین گفت : ایران آخرین بار 2 سال پیش در سطوح سیاسی و کارشناسی در این اجلاس شرکت کرد .

به گفته وی در سال 2006 میلادی منوچهر متکی وزیر امور خارجه در صدر هیئت سیاسی و دکتر ابومحمد عسگر خانی استاد گروه بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سطح کارشناسی در این اجلاس حضور یافته بودند و این بالاترین سطح شرکت ایران در کنفرانس منامه نسبت به سالهای پیش از آن بود .

امیر عبد اللهیان در عین حال خبر داد که مقامات ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، متکی وزیر امور خارجه ، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی از جمله کاظم جلالی به اجلاس امسال دعودت شده بودند اما هیچ یک از دعوت شدگان ایرانی در آن حضور نیافتند.

به گفته سفیر ایران ، جلالی که از وی در اخبار کذب به عنوان سرپرست هیئت ایرانی در اجلاس نام برده شده است ، پیش از این اعلام کرده است که به دلیل برنامه کاری نمی تواند در اجلاس حضور یابد .



به گزارش مهر مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که مقر آن در لندن واقع است ، پنجمین نشست خود را درباره امنیت خلیج فارس با نام "گفتگوی منامه" از22 تا 24 آذر - دوازدهم تا چهاردهم دسامبر سال 2008 میلادی - برگزار می‌کند. در این نشست که از سال 2004 تا کنون همه ساله در منامه برگزار می شود ، نهادهای امنیت ملی (وزارت امور خارجه، دفاع و امنیت ملی) کشورهای خلیج فارس و نیز کشورهای پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور دارند.



رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در سخنرانی خود در اجلاس به موضوع نقش آمریکا در توازن منطقه ای پرداخت .

موضوع فعالیت های هسته ای در منطقه از دیگر محور های مطرح در این اجلاس سه روزه است .

شرکت کنندگان در این اجلاس منامه همچنین به موضوعاتی چون راه های مقابله با راهزنی در خلیج عدن می پردازند و مبحث گفتگوی آزاد عربی و تهدیدات جهانی - از بیماری های مسری تا تروریسم را بررسی می کنند .