50 طرح عمرانی و خدماتی در شهر ری به بهره برداری می رسد

علی محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه این منطقه از نظر کثرت پروژه های در حال احداث در رتبه های نخست مناطق شهر تهران قرار دارد، افزود: در حال حاضر بیش از 102 طرح عمرانی در دست اجرا است که 50 مورد از آنها با هزینه ای بالغ بر 195 میلیارد و 732 میلیون ریال تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

شهردار منطقه 20، احداث ساختمان راهنمایی و رانندگی را از مهمترین این پروژه ها عنوان کرد که در رفاه حال شهروندان این منطقه و افزایش حس تعلق و ماندگاری آنها تاثیر به سزایی خواهد داشت.

محمدنژاد احداث دو کتابخانه و مرکز فرهنگی، یک اسکان کارگری، دو پاتوق محله و پنج نمازخانه در مدارس را از جمله برنامه های فرهنگی و خدماتی اجرا شده در سطح محلات شهرری عنوان کرد.

وی افتتاح شش بوستان شهری، ایجاد شبکه آبرسانی، احداث یک آبنما و تجهیز 17 بوستان به وسایل بازی کودکان را از جمله پروژه هایی ذکر کرد که در تلطیف هوا و ایجاد روحیه شادابی و نشاط شهروندان موثر خواهد بود.

محمدنژاد در تشریح پروژه های ترافیکی گفت: احداث میدان غنی آباد، اصلاح هندسی کوتاه مدت در 10 مقطع و سه مورد اصلاح هندسی اساسی، یک دستگاه پل عابر پیاده و رفیوژ وسط خیابان شهید غیوری از پروژه هایی است که به منظور روان سازی و ایمن سازی معابر اجرا شده است.

شهردار منطقه 20 در خاتمه بافت فرسوده معابر و انهار سطح منطقه و عبور کانال های آبهای سطحی را از مهمترن دغدغه های مدیریت شهری ذکر و خاطرنشان کرد: روکش آسفالت مکانیزه معابر اصلی با توزیع 15 هزار تن آسفالت، شش مورد پیاده رو سازی، احداث سه کانال بتنی، تبدیل انهار فرسوده سه محله به کانیو، لایروبی و بازسازی قنات اندرمان و ده ها پروژه گامی در جهت جلب رضایتمندی شهروندان و آبادانی و زدودن محرومیت از محلات این منطقه است.