قهرمانی نیم فصل بایرن مونیخ به خطر افتاد/ شکست یاران مهدوی کیا در هامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته هفدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری 7 دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال بایرن مونیخ برابر میزبان خود اشتوتگارت به نتیجه مساوی 2 بر 2 رضایت داد و بصورت موقت به صدرجدول رده بندی این رقابت ها صعود کرد.

در این دیدار پر برخورد که در ورزشگاه "مرسدس بنز آره نا" و با اخراج ادو در دقیقه 85 از تیم بایرن همراه بود، خدیرا(45 و 90) برای اشتوتگارت گل زد و بوروفسکی(48) و تونی(66) گل های بایرن مونیخ را به ثمر رساندند.

در دیگر مسابقه امشب تیم فوتبال هامبورگ در ورزشگاه "نورث بانک آره نا" برابر اینتراخت فرانکفورت با نتیجه یک بر صفر به پیروزی دست یافت. مهدوی کیا در این مسابقه 82 دقیقه در ترکیب ثابت تیمش حضور داشت اما نتوانست از تیم سابقش انتقام بگیرد. تک گل این دیدار در دقیقه 59 و توسط پتریچ به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر بدست آمد:

* وردربرمن 2 - وولفسبورگ یک

* بوخوم یک - کلن 2

* هرتابرلین 4 - کارلسروهه صفر

* هانوفر1 - آرمینیا بیله فلد 1

* بایر لورکوزن 1 - انرگی کوتبوس 1

هفته هفدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا عصر فردا با برگزاری دیدار هوفنهایم با شالکه به پایان می رسد. هوفنهایم در صورت برتری یا کسب نتیجه مساوی در این بازی، عنوان قهرمانی نیم فصل بوندس لیگا را از آن خود می کند.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 34 امتیاز

2- هوفنهایم 34 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- هرتابرلین 33 امتیاز- تفاضل گل 7+

4- هامبورگ 33 امتیاز - تفاضل گل 2+

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16- انرگی کوتبوس 13 امتیاز

17- بوخوم 11 امتیاز- تفاضل گل 11-

18- مونشن گلادباخ 11 امتیاز- تفاضل گل 17-