روسیه درخواست آمریکا برای قطع صادرات سوخت به کره شمالی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، آلکسی بوروداوکین معاون وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به درخواست آمریکا برای جلوگیری از صادرات سوخت به کره شمالی گفت : روسیه به توافقهای گذشته گروه شش جانبه مذاکرات خلع سلاح کره شمالی برای تامین انرژی پیونگ یانگ پایبند است و از دیگر اعضای مذاکره کننده هم می خواهد به توافقهای گذشته پایبند باشند.

دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از شکست آخرین تلاشها برای وادار کردن کره شمالی به پذیرش خواسته های خود، در بیانیه ای از کشورهای مذاکره کننده در مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح پیونگ یانگ خواست از صدور سوخت به این کشور خودداری کنند.

با پایان یافتن دور جدید مذاکرات شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی در پکن و اعلام شکست مذاکرات، آخرین تلاش دولت کنونی آمریکا در این حوزه شکست خورد.

گفتنی است که کره شمالی توافق کرده بود تا در قبال دریافت امتیازات و مشوقهایی، تسلیحات هسته ای خود را برچیند، اما پس از آنکه این کشور راکتور "یونگ بیون" خود را تعطیل کرد؛ آمریکا از خارج کردن نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم خود خودداری کرد که این مسئله خشم کره شمالی را در پی داشت و این کشور بار دیگر برنامه هسته ای خود را از سرگرفت. در پی این اقدام وزارت امور خارجه آمریکا روز 19 مهرماه از خروج نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم واشنگتن خبر داد، اما بر تداوم تحریمها علیه پیونگ یانگ تاکید کرد.

وزارت امور خارجه کره شمالی هم پس از آن طی بیانیه ای اعلام کرد که به بازرسان آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه راستی آزمایی از تاسیسات هسته ای خود را دوباره خواهد داد.

