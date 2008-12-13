توقف لیورپول در ورزشگاه خانگی / پیروزی پر گل ساندرلند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان عصر امروز با برگزاری 6 دیدار همزمان آغاز شد که در مهمترین دیدار برگزار شده تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی برابر هال سیتی به تساوی 2 بر 2 رضایت داد.
در این دیدار که در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد، جرارد(24 و 32) برای لیورپول و مک شان(12) و کاراگر(22- گل به خودی) برای هال سیتی گل زدند.
در سایر دیدارهای هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان نتایج زیر بدست آمد:
* آستون ویلا 4 - بولتون 2
* منچسترسیتی صفر - اورتون یک
* استوک سیتی صفر - فولهام صفر
* ساندرلند 4 - وست برومویچ صفر
* ویگان اتلتیک 3 - بلکبرن صفر
روز دوم از هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار تاتنهام و منچستریونایتد به پایان می رسد.
همچنین هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان فردا با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:
* پورتسموث - نیوکاسل
* چلسی - وستهام
جدول رده بندی:
1- لیورپول 38 امتیاز
2- چلسی 36 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- منچستریونایتد 31 امتیاز(2 بازی کمتر)- تفاضل گل 17+
4- آستون ویلا 31 امتیاز- تفاضل گل 9+
5- آرسنال 29 امتیاز
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18- نیوکاسل 16 امتیاز(یک بازی کمتر)
19- بلکبرن 13 امتیاز
20- وست برومویچ 12 امتیاز
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