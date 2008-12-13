توقف لیورپول در ورزشگاه خانگی / پیروزی پر گل ساندرلند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان عصر امروز با برگزاری 6 دیدار همزمان آغاز شد که در مهمترین دیدار برگزار شده تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی برابر هال سیتی به تساوی 2 بر 2 رضایت داد.

در این دیدار که در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد، جرارد(24 و 32) برای لیورپول و مک شان(12) و کاراگر(22- گل به خودی) برای هال سیتی گل زدند.

در سایر دیدارهای هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان نتایج زیر بدست آمد:

* آستون ویلا 4 - بولتون 2

* منچسترسیتی صفر - اورتون یک

* استوک سیتی صفر - فولهام صفر

* ساندرلند 4 - وست برومویچ صفر

* ویگان اتلتیک 3 - بلکبرن صفر

روز دوم از هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار تاتنهام و منچستریونایتد به پایان می رسد.

همچنین هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان فردا با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* پورتسموث - نیوکاسل

* چلسی - وستهام

جدول رده بندی:

1- لیورپول 38 امتیاز

2- چلسی 36 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- منچستریونایتد 31 امتیاز(2 بازی کمتر)- تفاضل گل 17+

4- آستون ویلا 31 امتیاز- تفاضل گل 9+

5- آرسنال 29 امتیاز

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18- نیوکاسل 16 امتیاز(یک بازی کمتر)

19- بلکبرن 13 امتیاز

20- وست برومویچ 12 امتیاز