وعده براون برای افزایش نظامیان انگلیسی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان،"گوردون براون"که به طور غیرمنتظره وارد کابل-پایتخت افغانستان- شده است در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان از افزایش نیروهای انگلیسی برای مبارزه با طالبان خبر داد.

براون پس از افغانستان، از هند و پاکستان که دوران پرتنشی را پس از حملات تروریستی بمبئی سپری می کنند، دیدار خواهد کرد.

انگلیس بیشترین تعداد نظامیان را در افغانستان دارد و نظامیان انگلیسی در ولایت هلمند یعنی اصلی ترین نقطه درگیریها با طالبان مستقر هستند.

بر اساس این گزارش، سال 2008 یکی از مرگبارترین سالها برای نظامیان خارجی حاضر در انگلیس بوده و لندن برای کاهش دادن سطح خشونتها در افغانستان، از چندی پیش مذاکره با رهبران طالبان را آغاز کرده است.

از برنامه سفر براون در افغانستان هنوز خبری منتشر نشده است.



