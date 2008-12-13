رایزنی کارتر با اسد/تاکید بر لزوم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)،"جیمی کارتر"که از بیروت وارد دمشق شده است؛ در دیدار با بشار اسد، درباره روند به اصطلاح صلح در خاورمیانه و چشم انداز آن و همچنین مذاکرات غیرمستقیم میان سوریه و رژیم اشغالگر قدس با میانجیگری ترکیه و نیز درباره بلندیهای اشغالی جولان بحث و تبادل نظر کرد.



اسد از تلاشهای کارتر برای فعال کردن روند صلح در منطقه تمجید کرد؛ کارتر نیز ابراز امیدواری کرد دولت جدید آمریکا(به ریاست باراک اوباما) در روند صلح وارد شود که به گفته وی، هرگونه پیشرفت در این روند می تواند تا حد زیادی در ثبات منطقه و جهان سهیم شود.



در دیدار کارتر و اسد، اوضاع مناطق اشغالی فلسطین و به ویژه اوضاع فاجعه بار نوار غزه و مصایب مردم ساکن این منطقه به سبب محاصره ظالمانه از سوی رژیم صهیونیستی بررسی شد.

در این دیدار، طرفین درباره روابط سوریه و آمریکا و چشم انداز بهبود این روابط با انتقال قدرت به باراک اوباما رئیس جمهوری جدید در 20 ژانویه بحث و تبادل نظر کردند.



رئیس جمهوری اسبق آمریکا پس از دیدار با بشار اسد گفت : روابط سوریه و آمریکا با روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن، بهبود خواهد یافت.

وی اظهار داشت : صلح در منطقه بدون عقب نشینی کامل اسرائیل از جولان اشغالی سوریه و دیگر مناطق اشغالی عربی برقرار نخواهد شد.



کارتر همچنین با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.



رئیس جمهوری اسبق آمریکا که در فاصله سالهای 1977 تا 1981، عهده دار ریاست جمهوری ای کشور بود؛ چندین بار در فاصله سالهای 1983 تا 2008 از سوریه دیدار کرد.

کارتر سه شنبه 19 آذر برای دیدار با مقامها وشخصیتهای مختلف لبنانی وارد بیروت شد، اما مسئولان حزب الله هرگونه دیدار با وی را رد کرده اند؛وی امروز بیروت را به مقصد دمشق برای دیدار با مقامهای سوری ترک کرد.