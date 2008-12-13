نامجومطلق استعفا کرد / محمدی دستیار اول مظلومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجومطلق دستیار اول پرویز مظلومی پس از دیدار این تیم برابر استقلال اهواز به علت مشکلات شخصی استعفای رسمی خود را به عبدالرضا برهانی نژاد ارائه کرد که این استعفا مورد موافقت مسئولان باشگاه قرار گرفت.

پس از استعفای نامجو مطلق و با موافقت سرمربی تیم فوتبال مس کرمان مهدی محمدی به عنوان دستیار اول پرویز مظلومی انتخاب شد و در زمان آماده سازی تیم مس در تعطیلات نیم فصل به کادر فنی این تیم کمک خواهد کرد.

تیم فوتبال مس کرمان در تعطیلات نیم فصل برای برپایی اردویی یک هفته ای از روز 26 آذرماه راهی بندرعباس می شود و احتمال دارد در این مدت دو دیدار دوستانه با تیم های آلومینیوم هرمزگان و شهرداری بندرعباس برگزار کند.