کریم گرامی رئیس اداره بازیافت در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر گفت: اجرای طرح تفکیک مواد از مبدا به عنوان طرحی موفق و کارساز در کاهش حجم زباله تولیدی توسط شهروندان مستلزم کسب و استخراج اطلاعات دقیق و موثق است که از جمله این اطلاعات می توان به متوسط تناژ زباله تولیدی، پتانسیل پسماند خشک قابل استحصال و ... اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این اطلاعات می توان امکانات و تجهیزات مناسب و کافی را جهت پیشبرد اهداف فراهم کرد که آنالیز فیزیکی و شیمیایی زباله یکی از راهکارهای نوین برای استخراج اطلاعات مطلوب و دقیق است.

گرامی با اشاره به اینکه این طرح طی دو مرحله با همکاری مناطق و سازمان بازیافت اجرا شده است، افزود: اداره بازیافت شهرداری منطقه 20 نیز به عنوان یکی از پیشگامان تفکیک پسماندهای خشک از مبدا پس از شناسایی 46 واحد تجاری و 48 واحد مسکونی به صورت تصادفی در نواحی سطح محدوده اقدام به اجرای طرح آنالیز زباله ها کرد.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته گفت: آموزشها و اطلاعات کافی در این خصوص به شهروندان داده شد و به مدت 11 روز زباله های آنها جمع آوری و کدگذاری شد، سپس کلیه زباله ها به ایستگاه توزین منتقل و تمام اجزای تشکیل دهنده آن بر حسب زباله های تر ، خشک و ویژه، توزین شده و کلیه اطلاعات از طریق برنامه نرم افزاری ویژه استخراج و به سازمان بازیافت ارسال شد.

وی در خاتمه با اشاره به مزیتهای طرح تفکیک مواد از مبدا از جمله منافع اقتصادی قابل توجه، استفاده مجدد از منابع ملی و طبیعی، کاهش هزینه های هنگفت خدمات شهری و شهروندی خاطر نشان کرد: در پایان از کلیه شهروندانی که در اجرای این طرح همکاری مناسبی با اداره بازیافت داشتند تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود به آنان تقدیم شد.

