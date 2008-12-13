مقاومت تنها راه بازپس گیری حقوق غصب شده مردم فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، حزب الله در بیانیه ای در واکنش به اظهارات خصمانه زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی درباره اخراج فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی 1948(که به اسرائیل موسوم است) از جامعه بین المللی و به ویژه کشورهای عربی و اسلامی خواست گامهای موثر و عملی برای حمایت از ملت فلسطین در سرزمین خود و دفاع از حق بازگشت آوارگان به سرزمین اصلی خود بردارند.



در این بیانیه آمده است : بیان چنین اظهاراتی از سوی هر یک از مقامهای رژیم صهیونیستی،جای شگفتی ندارد،زیرا طرح صهیونیستی در اساس، بر بیرون راندن کامل مردم فلسطین از سرزمین اصلی خود و غصب آن مبتنی است و تجربه ثابت کرده است که حزب معتدل و میانه رو در اسرائیل وجود ندارد و همه آنها در طرحهای تجاوزکارانه و جنایتکارانه صهیونیستی شریک هستند.



حزب الله همچنین از همه گروههای فلسطینی خواست با آگاهی از خطرات طرحهای صهیونیستی، به مقاومت به عنوان تنها راه بازپس گیری تمام حقوق مشروع ملت فلسطین،پایبند باشند.