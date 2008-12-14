به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران شامگاه گذشته در این همایش با بیان اینکه مهم ترین نکته در اجرای طرح تحول اقتصادی شناخت وضعیت موجود در کشور است، بیان داشت: با نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی در کشور در می یابیم که سلامت اقتصاد کشور صرف داشتن رشد اقتصادی محقق نمی شود.

بهروز علیشیری با بیان اینکه در سالهای پس از جنگ تحمیلی کشور دارای رشد اقتصادی مثبتی بوده است، بیان داشت: علیرغم این روند مثبت، رشد اقتصادی در ایران با نوسانات زیادی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی به مثابه موتور محرک حرکت اقتصادی است، افزود: یکی دیگر از آسیب های مهم اقتصاد ایران نرخ بیکاری است.

نرخ تورم در ایران در فاصله بین 12 تا 20 در نوسان بوده است

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با تشریح روند نرخ بیکاری در فاصله بین سالهای 76 تا 86، عنوان کرد: علیرغم تلاش های صورت گرفته در کشور هیچ گاه نرخ بیکاری در اقتصاد ایران تک رقمی نشده است.

علیشیری یکی از دلایل مهم این امر را حرکت شتابان نرخ زاد و ولد در دوره های بعد از انقلاب دانست و بیان داشت: امروز ساختار جمعیتی در کشور یک هرم جوان است به طوری که در قاعده این هرم حجم زیادی از جمعیت متراکم شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با مواجه است این است که اقتصاد کشور ما دارای نرخ بیکاری دو رقمی است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران یکی دیگر از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را نرخ تورم دانست و ضمن تاکید بر اینکه نرخ تورم در ایران بالا است، بیان داشت: در دهه اخیر نرخ تورم در ایران همواره از یک رشد موزونی برخوردار بوده و در فاصله بین 12 تا 20 در نوسان بوده است.

علیشیری همچنین با تشریح وضعیت کشور به لحاظ عدالت درآمدی ضمن معرفی ضریب "جینی"، تاکید کرد: این ضریب در کشور همواره بین 4 تا 5/4 در نوسان بوده و با توجه به اینکه در ضریب جینی هر چه قدر به یک نزدیک شویم مطلوب تر خواهد بود ما هیچ گاه نتوانستیم شاخص مبین عدالت را در جامعه کاهش دهیم.

سهم اقشار فقیر از درآمد کشور تنها دو درصد است

وی همچنین به تشریح وضعیت سهم دهک های هزینه ای از درآمد کشور پرداخت و عنوان کرد: دهک های اول جامعه که به نوعی اقشار فقیر محسوب می شوند از کل سهم درآمد هزینه ای کشور تنها 2 درصد را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسانی که درآمد بیشتری دارند بخش عمده ای از درآمد هزینه ای کشور را به خود اختصاص داده اند، افزود: دهک های دهم، نهم و هشتم بیش از 50 درصد کل هزینه ها و سرانه درآمد کشور را در اختیار دارند.

علیشیری با تاکید بر اینکه وضع موجود وضع مطلوبی برای اقتصاد کشور نیست، ادامه داد: علیرغم گذشته چهار برنامه از برنامه های توسعه و تاکیدات جدی بر برنامه های عدالت محور ولی روند موجود روند مطلوبی نیست.

وی همچنین به اهداف سند چشم انداز 20 ساله اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق سند چشم انداز ایران باید در افق این برنامه به لحاظ اقتصادی جزء کشورهای پیشرو و صاحب عنوان اول در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باشد.

ایران رتبه 142 جهان در زمینه ایجاد فضای کسب و کار برای بخش خصوصی

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه از دیگر موضوعات مهم در مقوله اقتصاد ایران توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 قانون اساسی است، یادآور شد: اصل 44 قانون اساسی یک پیغام شفاف، صریح و بزرگ دارد و آن این است که نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلقا باید از بخش تولی و تصدی گری دولت خارج و سمت بخش خصوصی حرکت کند.

علیشیری ادامه داد: این سیاست پیغامش این است که دولت باید اجازه دهد فعالان اقتصادی و بنگاههای بیایند و مشارکت کنند و دولت در این شرایط باید نقش و کارکردهایش را تغییر دهد.

وی با اشاره به فضای خصوصی سازی و تشبیه نقش دولت به عنوان فضای رشد گلخانه ای، عنوان کرد: باید بخش خصوصی در گلخانه دولت رشد کند و جوانه های آن به نهال تبدیل گردد و سپس نقش دولت به عنوان گلخانه حذف و این نهال در فضای آزاد اقتصادی رشد یابد.

این مسئول با تاکید بر اینکه بخش خصوصی امروز بخش قوی و قدرتمندی نیست، عنوان کرد: دولت باید شرایط را برای حضور بنگاههای خصوصی فراهم کند و بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی باید محور اقتصاد ایران شود.

وی با طرح این سوال که آیا تنها با تبدیل شدن نهادهای دولتی به خصوصی سیاست های این اصل اجرا می شود؟، پاسخ داد: تبدیل نهادهای دولتی به خصوصی تازه ابتدای ماجرا است و مدیران باید با تغییر در نحوه نگرش و رفتارها فضا را برای گفتگو با بخش خصوصی فراهم کنند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین به مقوله ای دیگری به نام فضای کسب و کار پرداخت و تصریح کرد: کشور ما امروز در رتبه بندی فضای کسب و کار جزء پایین ترین کشورهای منطقه خاورمیانه است.

علیشیری با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور به محیطی اتلاق می شود که بخش خصوصی باید در آن کار کند، افزود: ایران در این زمینه در سطح دنیا رتبه 142 را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: این فضا موجب شده است که کسانی که دارای سرمایه و فکر هستند با مشکلات زیادی مواجه شوند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه دولت باید خود را آماده کند تا بخش خصوصی را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد، خاطر نشان کرد: برای اجرای سیاست های اصل 44 و همچنین دست یابی به افق برنامه سند چشم انداز باید برخی دستگاههای اجرایی دستکاری شوند و مطالعات نشان می دهد که این وضعیت ساختاری باید خود را برای یک دوران گذار بزرگ آماده کند.

علیشیری نظام های بانکی، پولی، گمرک، بهره وری، توزیع و مالیات را از جمله نظام هایی دانست که به طور مستقیم بر روی بخش خصوصی تاثیر گذار است و خاطر نشان کرد: این نظام ها امروز نیازمند بازنگری هستند.

وی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی طرح جدیدی نیست بر ضرورت استفاده از تجریبات بین المللی در این زمینه تاکید کرد.

سهم یارانه سوخت دهک های برخوردار 24 برابر دهک درآمدی اول است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز در ادامه این جلسه، اظهار داشت: امروز اقتصاد ایران هنوز از یکسری مشکلات و گره های کور رنج می برد و علیرغم اینکه این کشور در حوزه های سیاسی، امنیتی و دفاعی از جمله کشورها و قدرت های برتر دنیا محسوب می شود ولی هنوز در بخش اقتصادی با مشکلاتی مواجه است.

مسعود موحدی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هنوز به شکوفایی لازم نرسیده است، عنوان کرد: به همین دلیل است که هر گاه یک قدرت سلطه گر می خواهد ما را تهدید کند از این کانال وارد می شود.

وی با اشاره به جلسات مستمر کارشناسی دولت برای بررسی طرح تحول اقتصادی، افزود: در حال حاضر در بحث یارانه های سوخت دهک درآمدی دهم نسبت به دهک اول درآمدی در خانوارهای شهری حدود 22 برابر مصرف بنزین دارد.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: میزان یارانه دهک برخوردار در بخش یارانه های سوخت 24 برابر میزان یارانه دهک درآمدی اول است.

مصرف انرژی در ایران 5/3 برابر متوسط جهانی است

موحدی با تشریح شاخص "شدت انرژی" که بیانگر میزان مصرف انرژی است، اظهار داشت: در حال حاضر میزان مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست به طوریکه تنها دو سه کشور در دنیا بیشتر از ما مصرف انرژی دارند.

وی با تاکید بر اینکه میزان مصرف انرژی در ایران 5/3 تا 4 برابر متوسط جهانی است، یادآور شد: همچنین در دنیا دو بشکه نفت به ازای هر یک هزار دلار انرژی مصرف می شود در حالیکه در ایران این مقدار 7 بشکه نفت در ازای همین میزان است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نزدیک به 75 تا 90 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی در کشور داده می شود.

موحدی با تاکید بر اصلاح نظام توزیع و اشاره به اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است، تصریح کرد: پس از پرداخت نقدی یارانه ها جهش قیمت خواهیم داشت ولی با مدیریت صحیح می توان شرایط را کنترل کرد.

وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه شرایط کشور برای تولید آماده نیست ولی برای "دلال بازی" آماده است، تاکید کرد: طرح تحول اقتصادی به دنیال ایجاد شفافیت در وضعیت اقتصادی است.

معاون وزیر همچنین به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس و نقدهای پیرامون مدل های مورد پیشنهاد دولت اشاره کرد و بیان داشت: این مدل ها برای تخمین و برآوردهای خاص است و دقیق ترین مدل هایی است که امروز در سطح جهان وجود دارد.

موحدی با تاکید بر اینکه هم اکنون اجماع لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی وجود دارد ولی باید ابعاد مختلف آن در عمل مدیریت شود، تصریح کرد: دولت تا جایی که در توان داشته بر روی این طرح کار کارشناسی صورت داده است.